Este 25 de agosto se llevó a cabo la tradicional Opening Night Live de Gamescom 2026, donde tuvimos varios anuncios importantes alrededor de la industria de los videojuegos.

Entre los anuncios más destacados tuvimos un nuevo avance de Final Fantasy VII Revelation y el regreso de The Witcher 3 con una nueva expansión.

Aquí tienes todos los anuncios de la Opening Night Live de la Gamescom 2026.

Gamescom 2026: The Witcher 3 Remastered

Gamescom 2026 cerró con el tráiler del regreso de The Witcher 3 Remastered, siendo la versión definitiva del juego.

Además de anunciar Songs of the Past, la nueva expansión del juego que saldrá en 2027.

Gamescom 2026: Final Fantasy VII Revelation

Como se espera, la Gamescom presentó un nuevo tráiler de gameplay de Final Fantasy VII Revelation, el cual estará disponible en 2027.

Gamescom 2026: Nodusfall

HoYoverse sorprendió en la Gamescom 2026 con la revelación de un nuevo juego, Nodusfall, el cual es de acción cooperativo y se aleja totalmente de lo que nos tiene acostumbrados el estudio.

Gamescom 2026: Rainbow Six Tactics

Ubisoft se hizo presente en la Gamescom 2026 con una propuesta interesante, nos referimos a Rainbow Six Tactics, alejándose del estilo FPS de la franquicia en favor del RTS. Estará disponible en 2027.

Gamescom 2026: Gears of War E-Day

Como era de esperarse, Gears of War E-Day nos dio un nuevo tráiler previo a su lanzamiento el próximo 6 de octubre en exclusiva para Xbox.

Gamescom 2026: Silent Hill: Townfall

Konami también estuvo en Gamescom 2026 con un nuevo tráiler de Silent Hill: Townfall, juego que estará disponible el próximo 24 de septiembre.

Gamescom 2026: Mega Man: Dual Override

Tal y como el año pasado, Gamescom 2026 presentó un nuevo tráiler de Mega Man: Dual Override, el nuevo juego del robot azul de Capcom que llegará en 2027.

Gamescom 2026: Crimson Desert Enhanced

Otro que se dejó ver en Gamescom 2026 fue Crimson Desert Enhanced, la versión mejorada del RPG lanzado hace unos meses, la cual llegará como actualización a los jugadores actuales.

Gamescom 2026: Exodus

Una de las nuevas revelaciones de Gamescom 2026 fue Exodus, un RPG de ciencia ficción que estará disponible el 7 de abril de 2027.

Gamescom 2026: Rayman: Legeds Retold

Otro de Ubisoft fue el esperado Rayman: Legends Retold, que se presentó en la Gamescom 2026 con un curioso tráiler con La Macarena. Estará disponible el 1 de octubre.

Gamescom 2026: Warlock

El mundo de Calabozos & Dragones se hizo presente con Warlock, un juego de acción y aventura, con sus toques RPG, que llegará hasta 2027.

Gamescom 2026: Metro 2039

Gamescom 2026 nos mostró un nuevo avance de Metro 2039, el cual nos dejó con una buena cantidad de gameplay y su fecha de estreno para febrero de 2027.

Gamescom 2026: Crazy Taxi: World Tour

SEGA aprovechó la Gamescom 2026 para traernos un nuevo tráiler del regreso de Crazy Taxi: World Tour, donde se puede ver un poco del multijugador. Estará disponible en 2027.

Gamescom 2026: Path of Exile 2

Path of Exile 2 estuvo en la Gamescom 2026 con el tráiler de su versión 1.0, la cual traerá una gran cantidad de contenido nuevo.

Estará disponible de manera gratuita el 11 de diciembre.

Gamescom 2026: Exterminauts

Un nuevo juego cooperativo online se presentó en Gamescom 2026, nos referimos a Exterminauts, el cual estará disponible en 2027.

Gamescom 2026: Ontos

Ontos se presentó en Gamescom 2026; será un juego de corte inmersivo, al estilo de una aventura gráfica en primera persona. Estará disponible en 2027.