De manera sorpresiva, tendremos un nuevo State of Play de PlayStation en los primeros días de septiembre, donde la marca compartirá anuncios sobre sus próximos lanzamientos.

Si quieres saber todo acerca del State of Play de PlayStation, a continuación te daremos los detalles revelados para que estés al pendiente de la transmisión.

Fecha y hora del State of Play de PlayStation de septiembre en México

El State of Play de PlayStation se llevará a cabo el jueves 3 de septiembre a las 7:00 a.m., hora de la Ciudad de México.

State of Play de PlayStation (PlayStation)

Si bien es un horario atípico para el State of Play de PlayStation, esto se debería a que tendrán dos transmisiones en ese mismo día.

Primero tendremos el State of Play tradicional, con novedades de los juegos de la marca, incluyendo un nuevo vistazo a Final Fantasy VII Revelation.

Posteriormente se presentará una nueva edición de State of Play Japón, enfocado en próximos juegos de estudios de Japón y Asia.

Para que no haya un desfase, se acomodó el horario para coincidir con el tiempo en Asia y así poder dar la experiencia de estas dos transmisiones sin ningún problema.

Lo que no se mencionó es cuál será la duración de cada una de estas, aunque se espera que sean de una hora, aproximadamente.

¿Dónde ver en México el State of Play de PlayStation?

El State of Play se podrá ver en México a través de los canales oficiales de PlayStation en YouTube y Twitch.

Toma en cuenta que que el State of Play de PlayStation se emitirá en inglés y contará con subtítulos en japonés, mientras que State of Play Japón se transmitirá en japonés con subtítulos en inglés.

También habrá actualizaciones en las redes sociales de la marca, así como en la de las distintas desarrolladoras que vayan a anunciar sus juegos en estas transmisiones.

Hay que señalar que probablemente este es el último evento de PlayStation en 2026, por lo menos en solitario, pues aún quedan The Game Awards.