Fortnite escuchó a los fans y ahora llegará a su plataforma las skins de los Los 4 Fantásticos: primeros pasos de Marvel, por lo que te decimos su fecha de lanzamiento y cómo se ven los personajes.

Estos son los skins que llegan a Fortnite de Los 4 Fantásticos: primeros pasos

Todo indica que la nueva temporada de Fortnite ya está lista, pues comenzó desde el pasado 11 de julio con las siguientes actualizaciones:

Inicio de Temporada

Nuevo Mapa

Skin de Jean Grey

Skin gratis de Storm

Nuevo pase de batalla

Estas son las skins de Los 4 Fantásticos: primeros pasos en Fortnite (Fortnite)

Para el 18 de julio, Fortnite traerá nuevas skins de verano pero ¿cuándo se lanzarán las nuevas de Los 4 Fantásticos: primeros pasos?

Estas skins de Los 4 Fantásticos: primeros pasos se harán presentes en la plataforma de Fortnite el próximo 25 de julio; además de un nuevo Team-Up.

Para agosto 1 se espera que Fortnite incluya las skins de Magik y Black Panther con la Fuerza Fénix.

Finalmente, Fortnite estará añadiendo para el 8 de agosto la skin de Blade, siendo esta la mitad de la Nueva temporada.

Aún no hay imágenes de cómo se ven las skins de Los 4 Fantásticos: primeros pasos en Fortnite

Skins que se espera que se lleguen junto con el próximo estreno de la nueva película de Marvel, la cual llega este 24 de julio a cines.

Sin embargo, aunque la noticia de la nueva adición de las skins de Los 4 Fantásticos: primeros pasos a Fortnite ha emocionado a todos los fans quienes ya planean hacerse con todas ellas, no hay imágenes oficiales.

Pues hay varias imágenes filtradas de las skins no oficiales, por lo que no se puede saber sí son reales o no.