La Velada del Año 2026 enfrentará este sábado 25 de julio a la mexicana Samy Rivers con la española RoRo en el Estadio La Caruja de Sevilla, España.

El evento de Ibai Llanos será transmitido en México a las 11:00 horas a través de las plataforma YouTube, Twitch y Tik Tok.

Evento: La Velada del Año 6

Pelea: Samy River vs RoRo

Fecha: Sábado 25 de julio de 2026

Horario: 11:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio La Cartuja, Sevilla

Transmisión: YouTube, Twitch y Tik Tok

Samy Rivers vs RoRo: ¿Cuándo ver la pelea de la mexicana en La Velada del Año 2026?

Este sábado 25 de julio será La Velada del Año 2026, evento de Ibai Llanos en el que la influencer mexicana Samy Rivers enfrentará a la española RoRo.

El duelo México vs España será la séptima pelea en la cartelera de La Velada del Año 2026.

Samy Rivers vs RoRo: ¿Dónde ver la pelea de la mexicana en La Velada del Año 2026?

Las plataformas oficiales de Ibai Llanos en YouTube, Twitch y Tik Tok serán las encargadas de la transmisión de La Velada del Año 2026.

Evento: La Velada del Año 6

Pelea: Samy Rivers vs RoRo

Fecha: Sábado 25 de julio de 2026

Horario: 11:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio La Cartuja, Sevilla

Transmisión: YouTube, Twitch y Tik Tok

¿Quiénes son Samy Rivers y RoRo?

La mexicana Samy Rivers, quien enfrentará a la española RoRo en la La Velada del Año 2026, es una streamer originaria de Monterrey, Nueva León.

La Rivers se consolidó dentro del streaming mediante transmisiones de videojuegos, además de contenido sobre su vida cotidiana.

RoRo destacó en redes sociales con videos relacionados con cocina, ropa, regalos y actividades de su vida diaria.