Luego de diversas quejas, denuncias e incluso bloqueos en países, Roblox reconoció que existe un fallo en su sistema de verificación de edad e identidad.

Esto mediante un comunicado donde Roblox anunció su nuevo sistema de validación de edad e identidad, con el que las cosas deberían de ser más seguras para menores.

Roblox aplica nuevo sistema de validación de identidad tras críticas

A través de un comunicado, Roblox dio a conocer que su nuevo sistema de validación de identidad permite “corregir errores de los usuarios”.

Es decir, Roblox no admite explícitamente que hay fallos en su sistema de verificación de edad, aunque reconoce que adultos pudieron “equivocarse al entrar a la plataforma”.

Ponen de ejemplo a un padre que completó la verificación de edad de su hijo sin darse cuenta, por lo que ahora puede corregir ese error.

Asimismo, señalan que esos mismos padres pueden controlar la verificación de edad de los menores de edad, a través del Control Parental del juego.

Por último, mencionan que en los próximos meses se implementarán las “Conexiones de Confianza” en menores de 13 años, donde se podrán agregar a contactos seguros.

Esto se hará con supervisión de los padres quienes se vincularán directamente con la cuenta de su hijo o hija para chatear en todos sus grupos.

Roblox (Especial)

Roblox fue criticada por no dar seguridad a menores

Aunque para algunos analistas aún tiene falencias, este cambio en la verificación de edad es una muestra que la presión a Roblox está funcionando.

Desde 2024 se ha criticado a Roblox por no ofrecer seguridad a menores, pues es muy fácil que estos caigan en engaños por parte de mayores de edad que buscan abusar de ellos.

El juego no tiene filtros de edad, lo que beneficia para que adultos entren a chats de menores; además de que la verificación de identidad era muy laxa.

Permitiendo que mayores se hicieran pasar por niños o niñas, provocando toda clase de engaños, que iban desde estafas monetarias, hasta encuentros sexuales presenciales.

A pesar de todos los señalamientos, Roblox mantuvo su postura de ser una plataforma segura hasta el cambio reciente.