James Uthmeier, fiscal general de Florida, anunció la apertura de una investigación criminal en contra de Roblox, conocido videojuego frecuentado por menores de edad.

En su anuncio, el fiscal general de Florida señaló que se inició esta investigación debido a que Roblox es "un caldo de cultivo para que depredadores tengan acceso a los niños“.

Roblox (Especial)

Roblox se aprovecha de los niños de acuerdo con fiscal general de Florida

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, mencionó que Roblox se aprovecha de la inocencia de los niños, exponiéndolo al peligro.

Además Roblox les estaría causando daño y permite que abusen de los menores de edad, concluyó el fiscal general de Florida en un mensaje publicado en redes sociales.

El objetivo de esta investigación no solo es tener una mayor vigilancia en el juego, también el identificar a depredadores que estén fuera del entorno virtual, así como sus víctimas.

Toda vez que se ha hecho del conocimiento público que en dicha plataforma abundan los abusadores, pero la compañía detrás de esta no ha tomado cartas en el asunto.

Aunque se cuenta con un antecedente de varias denuncias en contra de Roblox por casos de abuso a menores, hasta el momento no se han hecho los ajustes necesarios para evitar esta situación.

Roblox (Roblox)

Fiscal general de Florida señala negligencia de parte de Roblox

La investigación de Florida contra Roblox también viene motivada por la negligencia de la empresa de hacerse cargo de las acusaciones de depredadores en su plataforma.

Autoridades de Florida han puntualizado que Roblox no cuenta con filtros verificadores de edad al momento de acceder al juego.

Tampoco hay una moderación adecuada del contenido, lo que ha permitido que menores de edad sean expuestos a contenido sexual explícito.

Afirman que han encontrado pruebas que adultos han usado la moneda del juego para sobornar a niños y niñas, para que manden fotos explícitas.

De igual manera, Roblox no cuenta con advertencias sobre este tipo de situaciones , ni ha informado debidamente a padres de familia acerca de los incidentes.