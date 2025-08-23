La famosa plataforma de videojuegos Roblox da de qué hablar, pues se dice que cerrará este septiembre 2025.

Por lo que te contamos la verdad, tras el rumor del supuesto cierre de Roblox en septiembre 2025 que se inspiró en una decisión judicial.

Esta es la verdad sobre el cierre de Roblox en septiembre 2025 que se inspiró tras una decisión judicial

Luego de que Roblox se viera envuelto en un escándalo judicial, se ha dicho que la plataforma de videojuegos cerrará en septiembre 2025, sin embargo, la verdad es que no.

Ya que en comunicado, la plataforma de videojuegos Roblox aclaró que no existe cierre de la empresa, sin embargo, si se ha implementado medidas para sus usuarios.

Misma que salieron luego de que la fiscalía general de Louisiana en Nueva Orleans, Estados Unidos interpusó una demanda contra Roblox debido a la vulneración de los menores de edad.

Luego de que la empresa Roblox fuera acusada por no está haciendo lo suficiente para proteger a sus usuarios más jóvenes, ante actos de acoso sexual.

Pues en Roblox, la sexualización en los videojuegos ha abundado por parte de los usuarios ante una falta de reglas y cuidados por parte de la empresa.

Lo que es una preocupación sobre todo para los menores de edad, quienes también acceden a la plataforma de videojugadores.

Tras rumores de cierre en septiembre 2025, Roblox implementará nuevas medidas de seguridad

Ante las acusaciones, Roblox ya ha implementado medidas de seguridad tras la polémica sobre la plataforma de videojuegos y un cierre en septiembre 2025.

Con ello, Roblox dejó en claro que la empresa está haciendo todo lo posible para bloquear la explotación de usuarios y fortalecer su sistema de moderación.

Lo que ha hecho que las nuevas medidas de seguridad de Roblox sean:

Prohibición completa del acceso a juegos “no evaluados”, solo los desarrolladores y su equipo podrán verlos.

Los juegos “sociales” con ubicaciones privadas - dormitorios, baños, bares o clubes - estarán disponibles solo para aquellos que hayan confirmado su identidad y alcanzado la edad de 17 años.

Se reducirá el comportamiento inapropiado en la plataforma

Se implementará una herramienta para buscar automáticamente “escenas que violan las reglas”.

Si un servidor acumula suficientes quejas o violaciones, será cerrado automáticamente

Los desarrolladores deberán trabajar junto con los moderadores para corregir los errores y volver a poner el juego en línea.