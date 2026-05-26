Yoshi and the Mysterious Book es el juego más reciente de Nintendo Switch 2 relacionado al carismático dinosaurio verde, tomando una dirección creativa poco convencional.

Pues en Yoshi and the Mysterious Book, nuestro amigo quedó atrapado dentro de un libro mágico, probando nuevamente los límites del gameplay.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

Yoshi and the Mysterious Book combina muy bien los géneros Yoshi and the Mysterious Book busca mantenerse fresco en todo su desarrollo El diseño de personajes de Yoshi and the Mysterious Book es adorable Yoshi and the Mysterious Book tiene un gran apartado visual Yoshi and the Mysterious Book puede ser demasiado simple

Yoshi and the Mysterious Book combina muy bien los géneros

Yoshi and the Mysterious Book combina muy bien los géneros, pues no es un juego de plataformas tradicional, sino uno que se desarrolla alrededor de acertijos.

Al entrar en cada página, Yoshi debe interactuar con los personajes; desde aplastarlos y arrojarlos, hasta lamerlos y ser más amable con ellos.

Estas acciones desbloquean “Descubrimientos” que se registran en el libro, con lo cual puedes ir avanzando en la historia y completando el texto que fue robado por Bowser Jr.

El juego no lleva al jugador de la mano, por lo que debes de experimentar constantemente, al punto de que en ocasiones registrarás una nueva entrada por mero accidente.

Yoshi and the Mysterious Book (Nintendo)

Yoshi and the Mysterious Book busca mantenerse fresco en todo su desarrollo

Algo a tomar en cuenta es que Yoshi and the Mysterious Book busca mantenerse fresco en todo su desarrollo, cambiando algunas mecánicas en distintos capítulos.

Esto con el fin de que la obra no se vuelva repetitiva y aburra a los fans al cabo de poco tiempo, aprendiendo siempre nuevas cosas.

Lo único malo es que estos cambios no son permanentes, siendo exclusivos de ciertas zonas, lo que puede dejar a los fans con “ganas de más”.

Aun así, el título ofrece contenido tras los créditos y un sistema de pistas basado en “Tokens” para aquellos completistas que busquen conseguir el 100%.

Yoshi and the Mysterious Book (Nintendo)

El diseño de personajes de Yoshi and the Mysterious Book es adorable

Como no podía ser de otra manera, el diseño de personajes de Yoshi and the Mysterious Book es adorable, fiel a la tradición de los juegos del dinosaurio.

Cada criatura tiene un diseño que se siente único y lleno de personalidad, haciendo que sean fácilmente reconocibles a lo largo de la obra.

Esas mismas características sirven para que Yoshi obtenga nuevas habilidades al momento de entrar en contacto con ellos.

Esta variedad se suma a lo mencionado en el párrafo anterior, haciendo que cada nivel se sienta como una experiencia fresca, evitando que la jugabilidad se vuelva monótona.

Yoshi and the Mysterious Book (Nintendo)

Yoshi and the Mysterious Book tiene un gran apartado visual

Yoshi and the Mysterious Book tiene un gran apartado visual, digno de la franquicia y los juegos de Nintendo.

El juego cuenta con resolución 4K, que hace destacar el estilo artístico “stop-motion”, pero con figuras de papel como si fuera origami.

Contando con una paleta de colores brillante, pero que al mismo tiempo emula los dibujos a mano de los libros de ilustraciones de inicios del Siglo XX.

Es gracias a esto que el juego nunca se “recarga” visualmente, lo que nos acaba dando una obra perfectamente optimizada, que no sufre de cuelgues, bugs o glitches evidentes.

Yoshi and the Mysterious Book (Nintendo)

Yoshi and the Mysterious Book puede ser demasiado simple

El gran problema del juego es el mismo que otros de Nintendo, pues Yoshi and the Mysterious Book puede ser demasiado simple, sobre todo para jugadores expertos.

Yoshi es prácticamente invulnerable; no recibe daño de forma tradicional y caer por un precipicio simplemente lo transporta de vuelta a un lugar seguro.

Esta falta de desafío hace que por un lado sea relajante, pero por el otro, carezca de la tensión de los juegos de plataformas clásicos.

Pues una vez completados, los niveles pierden gran parte de su atractivo para ser rejugados; a pesar de los coleccionables que tienen los escenarios.

Yoshi and the Mysterious Book (Nintendo)

¿Vale la pena Yoshi and the Mysterious Book?

Yoshi and the Mysterious Book es visualmente atractivo y cuenta con mecánicas de juego que apelan más al descubrimiento inmediato que al reto en sí mismo.

De ahí que se pueda decir que Yoshi and the Mysterious Book carezca de profundidad en las etapas finales y desperdicie sus mejores pasajes, haciendo que veteranos se sientan un tanto frustrados.

Pero esto mismo es lo que lo hace tan interesante, pues se trata de una nueva forma de entender a Yoshi, explotando su lado más adorable, para jugadores que solo buscan algo no tan complejo.

Siendo una obra que logra sacar una sonrisa mediante la experimentación constante, consolidándose como una excelente opción para quienes buscan una aventura imaginativa y relajante en el universo de Nintendo.