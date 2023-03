En las últimas semanas, el nombre del streamer de Twitch JH de la Cruz se ha hecho tendencia y quien ahora está siendo criticado por cobrar por fotos pero, ¿quién es?

JH de la Cruz se ha hecho tendencia en redes sociales y de hecho se volvió popular por el meme de “qué bendición”, una frase que suele utilizar en sus videos.

Pero tras ganar popularidad e incluso participar en los Squid Craft Games 2, los seguidores y suscriptores de JH de la Cruz de 27 años de edad, han aumentado.

JH de la Cruz cuyo nombre real es Jhon Harrison de la Cruz, es un streamer colombiano nacido en el municipio de Alcalá, en el Valle del Cauca.

JH de la Cruz, el streamer de Twitch tuvo una infancia difícil

En los últimos días, el nombre de JH de la Cruz ha inundado las redes sociales como Twitter y TikTok pero ¿quién es el popular streamer creador del meme ‘qué bendición’?

Si bien ahora JH de la Cruz goza de gran popularidad en las redes sociales e incluso se le conoce como el autor del meme “qué bendición”, su infancia no fue nada fácil.

JH de la Cruz a quien ahora se le acusa de cobrar 100 pesos por foto, y quien cuenta con 1.1 millón de seguidores en Twitch, no fue fácil pues fue abandonado por sus padres y pasó por varios orfanatos.

Incluso se sabe que en muchas ocasiones JH de la Cruz estuvo viviendo en las calles y comiendo de la basura; sin embargo, en uno de los albergues comenzó a adentrarse en la religión.

Y de hecho se sabe que JH de la Cruz es bastante religioso, rayando incluso en el fanatismo y teniendo opiniones controversiales sobre la homosexualidad.

¿Por qué el streamer JH de la Cruz está siendo cancelado por algunos usuarios?

La sencillez y humildad del streamer JH de la Cruz, así como la inocencia que lo caracteriza ha hecho que cada vez más gente lo siga; aunque ahora reportan que supuestamente ya cobra por fotos.

Incluso AuronPlay le advirtió a JH de la Cruz que tuviera cuidado con sus comentarios y acciones pues al incrementar su fama, era más probable que cometiera un error y comenzara a ser cancelado.

Y todo parece indicar que ese día ha llegado para el streamer JH de la Cruz, creador del meme “qué bendición” pues aseguran que estaría cobrando 100 pesos por foto.

Aunque hay quien ha revelado que esto no es verdad y que en realidad JH de la Cruz lo decía en broma; no obstante esto no ha detenido que algunos ya comiencen a cancelar al streamer .

JH de la Cruz, creador del meme “qué bendición”, se codea con grandes streamers como Ibai Llanos o AuronPlay

JH de la Cruz es uno de los streamers colombianos que poco a poco va haciéndose de gran fama en Twitch, aunque fue en 2019 cuando abrió sus redes para difundir el mensaje cristiano.

Pero cuando llega TikTok, la fama de JH de la Cruz crece y se convierte en un importante influencer en su natal Colombia con 3.6 millones de seguidores.

Tanto que incluso fue invitado por Komanche a los Squid Craft Games y ahora JH de la Cruz ya se codea con grandes streamers como: