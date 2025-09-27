Doug Bowser anunció su retiro de la presidencia de Nintendo of America para el 31 de diciembre de 2025, dejando a Devon Pritchard como su sucesora inmediata.

Con lo cual Devon Pritchard se convertirá en la primera presidenta en la historia de Nintendo, en cualquiera de sus regiones.

¿Quién es Devon Pritchard?

Devon Pritchard es vicepresidenta ejecutiva de ventas, marketing y comunicaciones de Nintendo of America, contando con 19 años en la industria del videojuego.

Desempeñando prácticamente toda su carrera como parte de Nintendo of America, estando presente en varios lanzamientos importantes.

¿Qué estudió Devon Pritchard?

Devon Pritchard estudió Ciencia Biológicas en la Kansas State University, además tiene un doctorado en leyes por la Gonzaga University School of Law.

¿En qué ha trabajado Devon Pritchard?

Devon Pritchard se unió a Nintendo of America desde 2006, siendo parte de la producción y lanzamiento de distintos juegos y consolas.

Además de desempeñarse como vicepresidenta ejecutiva de ventas, marketing y comunicaciones desde 2021.

Estos son los juegos donde ha estado involucrada Devon Pritchard:

Metroid Prime Remastered

Punch-Out!! (Wii)

Disney Illusion Island

Pokémon Legends: Arceus

Kirby and the Forgotten Land

Nintendo Switch Sports

Devon Pritchard será la primera presidenta de Nintendo

El nombramiento de Devon Pritchard como presidenta de Nintendo of America es un hito en la compañía, pues ninguna mujer había ejercido este cargo en la historia de la misma.

Devon Pritchard será la primera presidenta de Nintendo en general, en más de 100 años de historia, algo que no había pasado en ninguna de las regiones (América, Japón y Europa).

Ella tomará el cargo el 1 de enero de 2026, luego de la salida de Doug Bowser el 31 de diciembre de 2025.

Será apoyada por Satoru Shibata, quien fungirá como director ejecutivo de Nintendo of America.