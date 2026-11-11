La llegada de The Legend of Zelda: Ocarina of Time a Nintendo Switch 2 supone una de las aportaciones más ambiciosas dentro de la celebración del 40.º aniversario de la icónica franquicia.

Si bien había temor de que esta nueva versión de The Legend of Zelda: Ocarina of Time no estuviera a la altura del original, la gente de Nintendo logró mantener —y en algunos casos mejorar— la experiencia de título clásico.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

The Legend of Zelda: Ocarina of Time mejora técnicamente todos los aspectos El control fue mejorado en The Legend of Zelda: Ocarina of Time Nintendo aplicó mejoras de calidad de vida a The Legend of Zelda: Ocarina of Time The Legend of Zelda: Ocarina of Time rediseña varios de sus calabozos The Legend of Zelda: Ocarina of Time aún tiene ciertas limitaciones

The Legend of Zelda: Ocarina of Time mejora técnicamente todos los aspectos

Si bien se puede argumentar que el diseño de personajes hace bastante ruido, no se puede negar que The Legend of Zelda: Ocarina of Time mejora técnicamente todos los aspectos.

Hyrule exhibe un nivel de detalle formidable. La vestimenta de Link muestra sus costuras, la ocarina refleja la luz y la niebla flota dinámicamente en las mazmorras; sin olvidar cosas el movimiento individual de los dedos de Link al tocar.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Nintendo)

En el ámbito sonoro, la icónica banda sonora de Koji Kondo ha sido reorquestada con arreglos majestuosos que aprovechan el audio espacial en escenarios.

Además la incorporación de doblaje de voz aporta una notable intensidad dramática a las secuencias cinematográficas.

El control fue mejorado en The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Algo de lo que te darás cuenta si jugaste el original, es que el control fue mejorado en The Legend of Zelda: Ocarina of Time, con adiciones necesarias para las mecánicas actuales.

La introducción de un botón de salto dedicado libera al jugador de las zancadas al borde de las plataformas, permitiendo impulsos más precisos y ágiles.

Asimismo, el control libre de la cámara en 360 grados sustituye los encuadres fijos del original, enriqueciendo la exploración en general.

Por su parte, el sistema de combate mantiene el Z-targeting, pero este es más preciso que en antaño, complementándose con el apuntado giroscópico por movimiento para la resortera y el arco.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Nintendo)

Nintendo aplicó mejoras de calidad de vida a The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Lo que muchos esperaban en esta nueva versión: Nintendo aplicó mejoras de calidad de vida a The Legend of Zelda: Ocarina of Time, arreglando cosas que molestaron desde la primera entrega.

Ahora tenemos un menú rápido desplegable en barra horizontal que permite seleccionar objetos de inventario con fluidez, mientras que cosas como las botas se asignan directamente en el D-Pad.

También destacan la Semilla del Mercader Deku para reabastecer suministros en cualquier punto, el registro de misiones visualizado en un tapiz, o la sala “Galería de Caídos” para repetir combates contra jefes.

A esto hay que sumar una opción interesante de interpretar canciones tarareando al micrófono integrado de la consola.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Nintendo)

The Legend of Zelda: Ocarina of Time rediseña varios de sus calabozos

Aquí hay que mencionar que The Legend of Zelda: Ocarina of Time rediseña varios de sus calabozos. Y sí, principalmente nos referimos a ciertos escenarios infames de Nintendo 64.

En general, estos lugares conservan la estructura de rompecabezas tridimensionales en los que cada templo opera como un mecanismo interconectado.

No obstante, las revisiones han ajustado ciertos elementos para evitar bloqueos prolongados. Si bien no se reduce la dificultad de estos, sí tenemos una progresión más agradable y menos frustrante.

El ejemplo más claro es el Templo del Agua, que ha sido simplificado al reducir la cantidad de llaves pequeñas requeridas, tornando la navegación menos tediosa y restando algo de complejidad.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Nintendo)

The Legend of Zelda: Ocarina of Time aún tiene ciertas limitaciones

El juego no es perfecto, The Legend of Zelda: Ocarina of Time aún tiene ciertas limitaciones, a pesar de todos los ajustes que se hicieron.

Una de las cosas que más llama la atención es que no hay guardado manual y todo se restringe a un único perfil, lo cual impide que otras personas puedan experimentar el título al mismo tiempo.

Del mismo modo, resulta llamativa la omisión del modo de alta dificultad “Master Quest” o de una modalidad “Héroe” desde el lanzamiento, un añadido presente en Nintendo 3DS.

En cosas más técnicas, si se juega un modo portátil se aprecian ligeros fallos en el renderizado lejano de la vegetación y el horizonte.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Nintendo)

¿Vale la pena The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake?

The Legend of Zelda: Ocarina of Time triunfa como una recreación deslumbrante que respeta el espíritu del juego de 1998, al tiempo que lo moderniza para la generación de Nintendo Switch 2.

Salvo por omisiones puntuales en las opciones de guardado y modos avanzados, The Legend of Zelda: Ocarina of Time es sin duda el mejor juego de Nintendo de este 2026.

El cual incluso se sobrepone a la polémica de su diseño de personajes, el cual queda de lado ante todo el conjunto de virtudes en general.

Esta versión representa la forma definitiva y más accesible de experimentar una de las mayores hazañas históricas del videojuego.