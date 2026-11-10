Después de convertirse en uno de los RPG más destacados de 2024, Metaphor: ReFantazio llega a Nintendo Switch 2 con la intención de conquistar a una nueva audiencia.

Desarrollado por Studio Zero y publicado por ATLUS, Metaphor: ReFantazio es otro gran port para la consola de Nintendo, manteniendo toda la esencia del juego, ahora adaptada para la híbrida.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

Metaphor: ReFantazio sigue con su gran historia El sistema de combate de Metaphor: ReFantazio está intacto La dirección de arte de Metaphor: ReFantazio sorprende en Nintendo Switch 2 Hay ciertos temas con el rendimiento de Metaphor: ReFantazio en Nintendo Switch 2 Metaphor: ReFantazio no agrega novedades en Nintendo Switch 2

Metaphor: ReFantazio sigue con su gran historia

Empecemos diciendo que Metaphor: ReFantazio sigue con su gran historia, el juego fue traspasado tal cual al Nintendo Switch 2 sin cambios relevantes en este aspecto.

La historia nos transporta al Reino de Euchronia, una nación marcada por conflictos políticos, desigualdad y prejuicios entre sus diferentes tribus.

Tras la muerte del rey, comienza un torneo que determinará quién ocupará el trono, convirtiéndose en el punto de partida de una aventura llena de conspiraciones y misterios.

Nos metemos en un viaje que termina abordando temas como la discriminación, el miedo y las aspiraciones de una sociedad que busca cambiar su destino.

Metaphor: ReFantazio (Atlus)

El sistema de combate de Metaphor: ReFantazio está intacto

Otra cosa a mencionar es que el sistema de combate de Metaphor: ReFantazio está intacto; quienes jueguen en Nintendo Switch 2 tendrán prácticamente la misma experiencia que los fans de hace 2 años.

Su propuesta combina enfrentamientos por turnos con acciones en tiempo real, permitiendo derrotar enemigos menores durante la exploración.

Su principal atractivo son los Arquetipos, un sistema de clases que permite modificar las habilidades y especializaciones de cada personaje. Con más de 40 variantes disponibles, existen numerosas posibilidades para experimentar.

Esta mecánica ofrece una profundidad considerable y mantiene frescos los enfrentamientos durante las numerosas horas que requiere completar la aventura.

Metaphor: ReFantazio (ATLUS)

La dirección de arte de Metaphor: ReFantazio sorprende en Nintendo Switch 2

La dirección de arte de Metaphor: ReFantazio sorprende en Nintendo Switch 2, pues la consola híbrida logra desplegar todos los detalles casi sin problemas, dando un espectáculo visual asombroso.

Sus escenarios de fantasía, diseños de personajes inspirados en el anime y una interfaz llena de detalles crean una experiencia fácilmente reconocible.

La música también desempeña un papel fundamental, acompañando los acontecimientos y reforzando la atmósfera de cada escenario.

Tal vez el único problema es en el modo portátil, donde baja un poco la resolución, como sucede en casi todos los juegos; pero no es nada que arruine el gran trabajo de Atlus.

Metaphor: ReFantazio (ATLUS)

Hay ciertos temas con el rendimiento de Metaphor: ReFantazio en Nintendo Switch 2

Hay ciertos temas con el rendimiento de Metaphor: ReFantazio en Nintendo Switch 2 debido a las limitaciones de la consola.

Si bien en teoría llega 60 cuadros por segundo en determinadas situaciones, existen variaciones de rendimiento y sacrificios en resolución y definición de imagen; principalmente en el modo portátil.

Por lo que lo recomendable, si quieres el mejor despliegue técnico, es jugar en televisión; sobre todo si tienes una buena pantalla para sacarle provecho al juego.

Ahora que si no eres muy exigente con el desempeño técnico, en general todo fluye muy bien y no es nada catastrófico en realidad, solo son pequeños inconvenientes que es justo mencionar.

Metaphor: ReFantazio (Atlus)

Metaphor: ReFantazio no agrega novedades en Nintendo Switch 2

Algo que muchos esperaban es que el port tuviera extras; sin embargo, Metaphor: ReFantazio no agrega novedades en Nintendo Switch 2, lo cual es una lástima.

Más allá de la compatibilidad con los modos televisor, sobremesa y portátil, además de textos en español latinoamericano, no encontrarás nada extra que llame mucho la atención.

Por lo que si jugaste el título en su momento, no hace mucho sentido el tener esta nueva experiencia en Nintendo Switch 2, ya que no hay nada relevante que no hayas visto antes.

Aunque no se esperaban grandes cambios en la estructura general, algunos fans querían ciertas mejoras de calidad de vida o una que otra misión extra que no estuviera en el juego de hace 2 años.

Metaphor: ReFantazio (ATLUS)

¿Vale la pena Metaphor: ReFantazio en Nintendo Switch 2?

Metaphor: ReFantazio en Nintendo Switch 2 es una de las propuestas más importantes de ATLUS en los últimos años. Su narrativa, sistema de combate, universo fantástico y apartado artístico lo convierten en una experiencia recomendable.

La llegada de Metaphor: ReFantazio a Nintendo Switch 2 representa una excelente oportunidad para descubrir esta aventura en formato portátil, principalmente para aquellos que no la jugaron en su momento.

Sin embargo, los temas de su rendimiento y resolución podrían alejar a algunos fans más quisquillosos en lo que se refiere al desempeño técnico de los juegos.

Claro que si eso no te molesta en absoluto, no lo pienses en darle una oportunidad, pues se trata de uno de los mejores RPG de los últimos años.