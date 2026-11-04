Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition llega a Nintendo Switch 2 luego de un largo camino que incluyó la venta de su estudio, así como el lanzamiento de una polémica versión anterior.

Ahora, el videojuego presenta una edición nativa que rescata la esencia de una obra que en su lanzamiento original, además de darle unos agregados interesantes.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition tiene una buena narrativa El sistema de combate de Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition se mantiene intacto Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition se sigue viendo muy bien Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition trae nuevas cosas en esta versión El rendimiento aún es un tema en Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition

Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition tiene una buena narrativa

Al ser un port del juego de pasada generación, Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition tiene una buena narrativa, la cual no fue actualizada ni nada por el estilo.

Lejos de ser una copia del Universo Cinematográfico de Marvel, Eidos Montreal construye una versión propia y con enorme personalidad de Peter Quill, Rocket, Drax, Gamora y Groot.

Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition (Eidos Montreal)

El grupo comienza cazando monstruos para pagar una multa ante la Nova Corps, pero pronto se ve envuelto en una amenaza galáctica frente a la Iglesia Universal de la Verdad.

Los diálogos incesantes y el afecto entre los héroes convierten al equipo en una familia. Además, secundarios como Lady Hellbender, Cosmo o Mantis aportan gran frescura a la trama.

Manteniéndose así como uno de los mejores juegos derivados de los personajes de Marvel de los últimos años.

El sistema de combate de Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition se mantiene intacto

Otra cosa que debemos de destacar es el sistema de combate de Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition que se mantiene intacto, siendo una de las cosas más divertidas de la obra.

Si bien el jugador controla a Star-Lord con sus pistolas elementales y botas propulsoras, la clave del combate radica en gestionar al equipo.

Mediante comandos tácticos se pueden ordenar ataques especiales a cada Guardián, como las bombas de gravedad de Rocket, las raíces de Groot o las estocadas de Gamora.

La jugabilidad integra además un sistema de recarga activa y la mecánica de reunión de equipo, donde Peter pronuncia un discurso motivacional para otorgar mejoras de combate.

Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition (Eidos Montreal)

Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition se sigue viendo muy bien

Aunque ya han pasado unos años desde su lanzamiento y este es un portable para una consola “menos poderosa”, Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition se sigue viendo muy bien.

Los escenarios alienígenas destacan por su colorido, geometrías extravagantes y una variedad de criaturas que evocan ilustraciones clásicas de ciencia ficción; además de contar con diseños de los cómics clásicos del equipo.

Cosa que también se ve reflejada en el gameplay, pues tenemos una gran cantidad de efectos y partículas volando por todos lados, lo que nos da una sensación única de destrucción animada.

En el lado de la banda sonora, el repertorio incluye temas licenciados inolvidables como “Never Gonna Give You Up” de Rick Astley o “The Final Countdown” de Europe.

Complementados por las potentes composiciones originales de Richard Jacques y el álbum de heavy metal de la banda ficticia Star-Lord, elevando cada enfrentamiento.

Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition (Eidos Montreal)

Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition trae nuevas cosas en esta versión

Ahora hablemos en forma de los agregados de Nintendo Switch 2, pues Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition trae nuevas cosas en esta versión, para alegría de los fans.

Destaca el apuntado por giroscopio para el pilotaje de la nave Milano, el uso del JoyCon derecho en modo ratón para la cámara, y un paquete exclusivo de atuendos inspirados en el glam rock de los 80.

Si bien no es mucho, las novedades en el control hacen que cambie un poco el gameplay del juego, agregando una capa extra, sobre todo para aquellos que jugaron el título original.

Además, los trajes nuevos son bien recibidos, pues se suman a la gran cantidad de coleccionables que tiene la obra en sí misma.

Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition (Eidos Montreal)

El rendimiento aún es un tema en Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition

Porque no todo puede ser perfecto, el rendimiento aún es un tema en Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition; aunque se hizo lo mejor que se pudo, tiene ciertos elementos que siguen causando ruido.

En modo TV, el juego alcanza los objetivos de 30 o 40 cuadros por segundo según el modo visual seleccionado, luciendo entornos detallados e iluminación de alto nivel.

No obstante, en modo portátil se perciben caídas en momentos de gran carga gráfica, como cuando hay muchos enemigos en pantalla. Sumado a esto, los tiempos de carga se sitúan en torno a los 15 segundos, más que en otras consolas.

Aunque se han corregido antiguos errores de partidas guardadas del juego original, persisten cierres inesperados ocasionales que requieren futuros parches.

Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition (Eidos Montreal)

¿Vale la pena Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition?

Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition para Nintendo Switch 2 consolida una propuesta indispensable para los amantes de la acción y el cómic.

Esto a pesar de que Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition tiene ciertos baches en el rendimiento portátil y pequeños fallos técnicos.

Sin embargo, el valor narrativo, el carisma inagotable de sus protagonistas y su sensacional banda sonora compensan con creces sus imperfecciones.

Eidos Montreal firmó una joya imprescindible que ahora encuentra en la consola de Nintendo una plataforma portátil perfecta para reivindicar su gran legado.