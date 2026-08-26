Elden Ring Tarnished Edition es la esperada versión del aclamado juego de FromSoftware y Bandai Namco para el Nintendo Switch 2, siendo una de las pruebas de fuego para la plataforma debido a sus limitaciones.

Pues Elden Ring Tarnished Edition llega acompañado de importantes compromisos técnicos y retos de rendimiento para el Nintendo Switch 2, que logra superar casi por completo, viéndose comprometido en algunos aspectos.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

Elden Ring Tarnished Edition es la versión definitiva del juego en términos de contenido Elden Ring Tarnished Edition recrea perfectamente el gameplay e historia del juego original Elden Ring Tarnished Edition se juega mejor en modo dock Elden Ring Tarnished Edition tiene problemas en modo portátil Elden Ring Tarnished Edition mantiene las opciones online aunque con algunos cambios

Elden Ring Tarnished Edition es la versión definitiva del juego en términos de contenido

Elden Ring Tarnished Edition es la versión definitiva del juego en términos de contenido, siendo perfecta para aquellos que nunca lo han probado.

El paquete incluye el aclamado juego base junto con su masiva expansión de 2024, Shadow of the Erdtree, la cual incorporó abundante contenido adicional en su momento, siendo considerado casi como un título nuevo.

Elden Ring Tarnished Edition (Bandai Namco)

Además, esta versión añade de forma exclusiva el “Tarnished Pack”, un DLC que ofrece dos nuevas clases iniciales, el Caballero de Ides (Knight of Ides) y el Caballero Pesado (Heavy Knight).

Además, también hay algunos elementos estéticos extra para personalizar a la montura Torrentera (Torrent), así como nuevos diseños de armaduras y armas.

Elden Ring Tarnished Edition recrea perfectamente el gameplay e historia del juego original

Una vez dicho lo anterior, queda claro que Elden Ring Tarnished Edition recrea perfectamente el gameplay e historia del juego original, sin agregar u omitir algún elemento en Nintendo Switch 2.

Los jugadores toman el control de un Tiznado, que buscará hacer su camino mediante la Gracia y alzarse como el Señor de Elden, en una narrativa que el jugador deberá de descubrir explorando el mundo.

Así, tenemos el gran mapa abierto del título original sin ningún cambio, así como el gameplay basado en dominar el ritmo de los ataques, las evasiones, los hechizos y las debilidades del enemigo.

El cual además puede ser definido libremente por el jugador, al elegir su equipamiento y usar invocaciones de espíritus para facilitar las contiendas más complejas.

Elden Ring Tarnished Edition (Bandai Namco)

Elden Ring Tarnished Edition se juega mejor en modo dock

En este punto se tiene que mencionar algo, Elden Ring Tarnished Edition se juega mejor en modo dock de Nintendo Switch 2, debido a que de esta forma se potencia su rendimiento.

Es en este modo donde el juego funciona a 30 cuadros por segundo estables, llegando a superar esa cifra en ocasiones, haciendo que la acción no pierda fluidez.

Eliminando de paso “tirones y cuelgues” en su mayoría al adentrarnos en las zonas abiertas, que es donde transcurre casi el 90% del juego.

Con un combate se siente ágil y responsivo, lo cual se agradece, sobre todo por el hecho de que el título no tiene una opción de ir a 60 cuadros como en otras versiones de la obra.

Elden Ring Tarnished Edition (Bandai Namco)

Elden Ring Tarnished Edition tiene problemas en modo portátil

Por su parte, Elden Ring Tarnished Edition tiene problemas en modo portátil, siendo la peor manera de jugar el título en Nintendo Switch 2.

Al desconectarse de la base, los límites de energía de la CPU y GPU disminuyen significativamente, afectando directamente al rendimiento del juego.

Si bien la experiencia se puede disfrutar en general —más si no eres muy exigente con ciertos inconvenientes técnicos— no se puede negar la evidente caída de cuadros en momentos de mucha acción, como los combates contra jefes.

Algo muy importante, tomando en cuenta la cantidad de enfrentamientos de este tipo con los que cuenta la obra, siendo algo bastante molesto en ocasiones.

A esto hay que sumar que en portátil casi siempre dependes de los JoyCon, que no son muy cómodos para esta clase de juego; mientras que en dock puedes optar por el Pro Controller si cuentas con uno, el cual es más eficiente.

Elden Ring Tarnished Edition (Bandai Namco)

Elden Ring Tarnished Edition mantiene las opciones online aunque con algunos cambios

Finalmente diremos que Elden Ring Tarnished Edition mantiene las opciones online aunque con algunos cambios, depende de qué tanto uses esta opción te afectará en mayor o menor medida.

El juego permite cooperativo con hasta dos compañeros mediante contraseñas compartidas, así como enfrentarse a otros Tiznados mediante invasiones y duelos en los tres Coliseos del juego.

Si bien no es tan libre como en el original, donde el cooperativo no necesitaba de requisitos extra, en general podemos decir que funciona de manera adecuada.

Eso sí, también toma en cuenta que el soporte de Nintendo Switch 2 a su aspecto online en general nunca ha sido muy bueno, por si quieres meterte de lleno a la experiencia multiplayer.

Elden Ring Tarnished Edition (Bandai Namco)

¿Vale la pena Elden Ring Tarnished Edition?

La llegada de Elden Ring Tarnished Edition al Nintendo Switch 2 es un gran logro técnico que permite llevar una obra maestra de FromSoftware a un nuevo sector de jugadores.

Aunque el modo portátil de Elden Ring Tarnished Edition tiene sacrificios inevitables, en la tasa de cuadros en las batallas más intensas, la estabilidad en modo sobremesa y la adición de la expansión Shadow of the Erdtree lo hacen un bien port.

Para los amantes de los desafíos y que buscan nuevas experiencias en la plataforma de Nintendo, esta edición es un excelente punto de partida.

Sin embargo, si eres un obsesivo del rendimiento y la calidad gráfica, tal vez te decepcione un poco por las limitaciones de la consola.