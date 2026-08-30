Pokémon Pokopia: Cuenca Coralina es el primer DLC que llega al más reciente juego de la franquicia de Pikachu y compañía, siendo parte del Pase de Expansión.

Si bien Pokémon Pokopia: Cuenca Coralina es básicamente lo mismo que hemos experimentado en el juego base, añade varios utensilios y una mecánica nueva que lo hacen relevante.

Aquí tienes nuestra reseña de 3 puntos de este pequeño DLC:

El buceo hace interesante a Pokémon Pokopia: Cuenca Coralina Pokémon Pokopia: Cuenca Coralina no cambia mucho de la experiencia base Pokémon Pokopia: Cuenca Coralina tiene algunas restricciones que molestarán a los fans

El buceo hace interesante a Pokémon Pokopia: Cuenca Coralina

El buceo hace interesante a Pokémon Pokopia: Cuenca Coralina, siendo una mecánica que le suma mucho a lo que conocemos de la obra.

Al estar bajo el agua puedes moverte prácticamente en cualquier dirección, incluyendo la parte superior del mapa, lo cual le da mucha verticalidad a la expansión.

El control se adapta de manera excelente, permitiendo al jugador caminar por el fondo marino de forma clásica, ascender, descender o fijar la altura para explorar.

Con lo que no solo puedes hacer construcciones más elaboradas, también recorrer mejor el mapa para encontrar toda clase de secretos y materiales.

Pokémon Pokopia: Cuenca Coralina (Nintendo)

Pokémon Pokopia: Cuenca Coralina no cambia mucho de la experiencia base

Como era de esperarse al ser una expansión, Pokémon Pokopia: Cuenca Coralina no cambia mucho de la experiencia base, más allá del buceo y el entorno marino.

Lo que tienes que hacer es conocer Pokémones, cumplir sus peticiones y construir hábitats idóneos para atraer nuevos residentes a tu comunidad acuática.

Sin embargo, no puedes traer amigos de otros vecindarios debido al mencionado entorno, pues no todos se pueden adaptar a vivir bajo el agua.

Por lo que debes de buscar aliados que sean parte de este hábitat (es decir, tipo agua), que cumplan con las actividades que otros hacían en tierra, como un nuevo leñador y constructor.

Además, ahora necesitas un abrillantador de perlas, pues estas son un recurso indispensable para una gran cantidad de planos; sin ellas no podrás construir casi nada.

Pokémon Pokopia: Cuenca Coralina (Nintendo)

Pokémon Pokopia: Cuenca Coralina tiene algunas restricciones que molestarán a los fans

Aquí hay que mencionar que Pokémon Pokopia: Cuenca Coralina tiene algunas restricciones que molestarán a los fans, sobre todo a aquellos que no gustan tanto de los tipo agua.

Pues al estar restringido únicamente a Pokémones de tipo agua (o que habitan en el mar), la variedad de personajes disponibles es más estrecha.

Por otro lado, los entornos que conectan los puntos clave del mapa se sienten en ocasiones vacíos, y la historia principal resulta sumamente débil.

Siendo una mera excusa para presentar este nuevo entorno, más que algo que realmente impacte al jugador y la narrativa en general.

Pokémon Pokopia: Cuenca Coralina (Nintendo)

¿Vale la pena Pokémon Pokopia: Cuenca Coralina?

Pokémon Pokopia: Cuenca Coralina es una adición decente que expande en general las posibilidades de personalización y construcción del juego base.

Aunque no esperes algo revolucionario o que cambie radicalmente en Pokémon Pokopia: Cuenca Coralina, pues sigue siendo el mismo juego, solo que debajo del agua.

Esto limita un poco su alcance, al solo tener a tu disposición personajes de tipo agua, con una historia que apenas si es anecdótica.

Si sigues enganchado al juego principal, ten por seguro que este primer DLC te encantara; pero si dejaste la obra después de unas horas, no hay nada que cambie tu opinión en esta expansión.