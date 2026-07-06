Tras casi una década de ausencia, Star Fox llega al Nintendo Switch 2, con lo que muchos señalan es una reimaginación completa del legendario título de los 90’s.

Desarrollado por Velan Studios, esta entrega de Star Fox no intenta reinventar la rueda, sino que pule la fórmula clásica, revitalizando la franquicia para una nueva generación.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

Star Fox es un espectáculo visual Star Fox le da más profundidad a la historia Star Fox entrega un nuevo gameplay La rejugabilidad cubre el poco tiempo de duración de Star Fox El multijugador de Star Fox fue renovado

Star Fox es un espectáculo visual

Star Fox es un espectáculo visual. El juego se presenta como un verdadero escaparate gráfico para la consola de Nintendo.

Destaca por sus texturas de alta calidad, una iluminación dinámica excepcional y efectos de agua que reaccionan en tiempo real.

Además, cada planeta tiene su propia identidad visual; desde la verdor de Corneria, hasta los océanos contaminados de Zoness.

Junto con esto, la nueva banda sonora orquestal eleva las composiciones clásicas de 1997, haciendo que las misiones suenen mucho mejor.

Star Fox (Nintendo)

Star Fox le da más profundidad a la historia

Algo que se ha acusado a Nintendo es que, fuera de juegos puntuales, sus franquicias no tienen mucho trasfondo. Star Fox le da más profundidad a la historia.

Aunque la trama central permanece fiel al original, las nuevas cinemáticas y los diálogos ampliados otorgan una mayor relevancia a los miembros del equipo.

Pues las misiones cuentan con sesiones informativas donde conocemos más las personalidades de cada uno de los miembros del escuadrón, lo que nos hace conectar más fácil con ellos.

Asimismo, se ha incluido un menú que añade contexto e información adicional sobre los planetas, enemigos y eventos históricos dentro de este universo.

Star Fox (Nintendo)

Star Fox entrega un nuevo gameplay

La revitalización del juego no solo se da en la historia y gráficas, pues Star Fox entrega un nuevo gameplay.

De entrada, el núcleo del juego sigue siendo el de siempre, con un combate en naves sobre rieles en general y escenarios que va de lo lineal a lo semi abierto.

Como imaginarás, se mantienen todas las maniobras icónicas como el frenado, turbo y el indispensable barrel roll.

La gran novedad es el “Modo Ratón” (Mouse), que permite jugar desde una vista de cabina en primera persona utilizando el puntero del JoyCon 2.

Esta modalidad ofrece una perspectiva fresca que sumerge al jugador directamente en la acción, siendo una excelente alternativa para quienes buscan algo distinto a la experiencia tradicional.

Aunque si has estado jugando toda tu vida con control o con mouse más especializados, te costará un poco adaptarte a la sensibilidad del JoyCon 2.

Pasada esa curva de dificultad, ten por seguro que encontrarás una experiencia bastante agradable.

Star Fox (Nintendo)

La rejugabilidad cubre el poco tiempo de duración de Star Fox

Un problema que se le puede señalar al juego es que la campaña principal es muy corta, pero la rejugabilidad cubre el poco tiempo de duración de Star Fox.

La estructura del juego hace que se tenga que pasar varias veces gracias a sus rutas ramificadas, las cuales se desbloquean cumpliendo objetivos especiales durante las misiones.

Otra cosa para extender la vida del título es el Modo Desafío, que propone tareas específicas como derrotar a un número determinado de enemigos.

Sumando a que tienes diferentes dificultados, como el Modo Experto, el cual se desbloquea tras conseguir todas las medallas.

Algo que te puede llevar bastante tiempo, aunque también es cierto que puede resultar tedioso si lo que quieres es experimentar el reto máximo desde el inicio.

Star Fox (Nintendo)

El multijugador de Star Fox fue renovado

Algo por lo que era conocido el original de Nintendo 64 era su apartado competitivo; para esta entrega, el multijugador de Star Fox fue renovado.

El antiguo formato en pantalla dividida ha sido sustituido por un Modo Batalla de 4 contra 4 con soporte online y bots, para adecuarlo a las tendencias actuales.

Este modo presenta batallas caóticas basadas en objetivos en tres mapas: Corneria (dominación), Fichina (recolección de energía de meteoritos) y Sector Y (transporte de carga).

Mismos que son bastante divertidos y sirven para probar tus habilidades si ya te aburriste de hacer todas las misiones y desafíos de la campaña.

Star Fox (Nintendo)

¿Vale la pena Star Fox?

Star Fox es una carta de amor a los fans que consideran a la entrega de 1997 como el estándar de oro de la serie, además de darle una revisión necesaria a la saga.

Si bien se puede acusar de que la duración de Star Fox es mínima, Nintendo se encargó de llenarlo de contenido para que la experiencia tarde mucho en agotarse.

Siendo también un gran punto de entrada para una generación que solo conoce a sus personajes por la más reciente película de Super Mario.

Ya sea que seas un veterano de la franquicia o apenas estés conociendo a Fox McCloud, el juego no te decepcionará.