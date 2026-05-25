Tales of Arise - Beyond the Dawn Edition para Nintendo Switch 2 llega tras 5 años del lanzamiento original en otras consolas, y 3 años de la llegada de su DLC.

Si bien es de celebrar que por fin Nintendo Switch 2 tenga uno de los mejores RPG de la generación Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition presenta un desempeño técnico con altibajos debido a la plataforma.

Aquí te dejamos nuestra reseña de 5 puntos:

Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition mantiene su excelente narrativa El gameplay de Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition es frenético El rendimiento de Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition en Nintendo Switch 2 es irregular Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition tiene una exploración lineal Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition también mantiene la estructura del DLC

Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition mantiene su excelente narrativa

Comencemos diciendo que Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition mantiene su excelente narrativa que vimos en 2021.

La trama nos sitúa en Dahna, territorio esclavizado durante tres siglos por el vecino Rena; aquí conocemos a Alphen, un hombre que no puede sentir dolor, y a Shionne, una mujer cuya maldición hiere a quien la toca.

Esta dualidad define perfectamente a los dos personajes en todo aspecto; mientras Alphen busca liberar a su pueblo, Shionne intenta romper su aislamiento, creando una sinergia entre ambos.

Por si esto no fuera suficiente, conforme avanzamos encontramos nuevos protagonistas, y ahondamos en su trasfondo gracias a escenas opcionales que el jugador puede activar, los que permiten profundizar en ellos y darles una evolución.

Tales of Arise (Bandai-Namco)

El gameplay de Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition es frenético

Más allá de la historia, el gameplay de Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition es frenético, lo cual te mantendrá siempre atento a la acción en pantalla.

Alejándose de los turnos clásicos para ofrecer una experiencia de acción en tiempo real, la cual ha sido la característica de la saga desde sus inicios.

La clave reside en encadenar combos y utilizar los “Boost Attacks”, habilidades únicas de cada personaje que permiten tomar ventaja en combates complicados, o acabar rápido con enemigos pequeños.

Lo cual hace que las batallas no se sientan tan pesadas, pues al ser un RPG tendremos que combatir la mayor parte del tiempo si queremos mejorar a nuestros héroes.

Tales of Arise (Bandai-Namco)

El rendimiento de Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition en Nintendo Switch 2 es irregular

El principal defecto de la obra lo tenemos en el rendimiento de Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition en Nintendo Switch 2 es irregular, debido a las limitaciones de la plataforma.

En principio, el port ofrece una experiencia atractiva gracias a su estilo cell shading, que hace que el juego luzca como una serie de anime. Ofreciendo una resolución, que alcanza los 1080p tanto en modo portátil como en dock.

Sin embargo, el rendimiento técnico es inconsistente; fluctuando entre los 60 y los 30 cuadros por segundo, dependiendo si es una cinemática o estamos en medio del campo de batalla.

Además, el pop up es evidente y no se pueden ajustar las gráficas para priorizar el rendimiento o la apariencia, quedando todo en una experiencia un tanto agridulce en este aspecto.

Tales of Arise (Bandai-Namco)

Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition tiene una exploración lineal

Donde falla un poco el juego es que Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition tiene una exploración lineal, esto a pesar de tener un mapa con una buena cantidad de zonas.

Sin embargo, se trata de territorios segmentados que pueden resultar algo confusos de navegar a pesar de tener un minimapa para guiarte.

Sumado a esto, el juego te va empujando a avanzar y dejar atrás los distintos territorios, por lo menos durante una buena parte de la historia; pudiendo regresar cuando ya has progresado lo suficiente en la trama.

Aunque esto es algo clásico de los RPG japoneses, algunos jugadores lo pueden sentir un tanto “contraintitutivo”, tomando en cuenta experiencias actuales.

Tales of Arise (Bandai-Namco)

Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition también respeta la estructura del DLC

Finalmente tenemos que decir que Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition también respeta la estructura del DLC, el cual viene incluido en el paquete.

Gracias a que el DLC no está aparte, la experiencia se expande unas 20 horas adicionales, además de que te da la historia completa de un solo tirón.

Pues la trama de la expansión está situada un año después de la historia principal, con la reconstrucción del mundo, donde se introduce a Nazamil, una joven de sangre mixta que sufre el prejuicio de ambos bandos

Es una narrativa más introspectiva que trata temas de perdón y sanación de heridas sociales tras la guerra. Aunque no introduce cambios en el gameplay, es un buen cierre para la trama en general.

Tales of Arise: Beyond the Dawn (Bandai-Namco)

¿Vale la pena Tales of Arise - Beyond the Dawn Edition?

Tales of Arise - Beyond the Dawn Edition en Nintendo Switch 2 es un port competente que mantiene intacta la esencia de esta entrega de la saga.

Aunque es cierto que los problemas de pop up y la limitación a 30 cuadros por segundo de Tales of Arise - Beyond the Dawn Edition, son cosas que no se pueden pasar por alto, hay más virtudes que defectos.

Destacando principalmente su narrativa poderosa y un sistema de combate adictivo, que te mantendrán durante más de 100 horas pegado al juego.

Sin lugar a dudas, es una obra obligada para los fans del género que nunca lo pudieron probar en otras plataformas, pues más allá de los inconvenientes técnicos, se mantiene en muy buena forma.