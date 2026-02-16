La carta de Pokémon más cara del mundo se vendió en una subasta histórica por 16.5 millones de dólares, es decir 283 millones 153 mil 200 pesos, rompiendo incluso un Récord Guinness.

La carta de Pokémon pertenecía a Logan Paul, quien la compró en 2021 por 5 mil 275 millones de dólares, es decir 90 millones 523 mil 220 pesos, y recientemente logró venderla en una subasta rompiendo récords de venta.

¿Cuál es la carta de Pokémon más cara del mundo?

Logan Paul logró hacer historia en los Récords Guinness al lograr vender una carta de Pokémon por 16.5 millones de dólares, logrando colocarse como la más cara hasta el momento en todo el mundo pero ¿cuál es la carta en cuestión?

La carta que logró hacer historia en una subasta es la Pikachu Illustrator PSA 10, siendo una carta única, de solo 39 impresas en 1998 como premio en Japón, y la cual es considerada como el “Santo Grial” del Pokémon TCG gracias a su calificación PSA 10 elevándola a valor histórico por rareza y estado impecable.

JUST IN🚨 Logan Paul actually sold the "Pikachu" card for $19,092,000 not $16,492,000.



JUST IN🚨 KARTU ILUSTRATOR "PIKACHU" LOGAN PAUL TERJUAL, TEMBUS RP320 MILIAR pic.twitter.com/uQtsAVBcBF — Crypto Galaxy (@cryptogalaxyid) February 16, 2026

La venta de la carta de Pokémon se hizo en la casa de subastas Goldin y la dirigió el fundador Ken Goldin; el proceso de venta duró 42 días y finalizó luego de horas de pujas que dispararon el valor de la carta de los 6.8 millones a los 16.5 millones de dólares, con un total de 97 ofertas.

Logan Paul vende la carta Pokémon más cara del mundo: la Pikachu Ilustrator (@loganpaul / X)

Logan Paul vende la carta Pokémon más cara del mundo: la Pikachu Ilustrator (@loganpaul / X)

Minutos después de la venta de la carta de Pokémon, Guinness World Records confirmó que se convirtió en la carta coleccionable más cara vendida en subasta pública.

Cabe mencionar que además de la subasta de la carta de Pokémon, Logan Paul también sumó el collar personalizado con incrustaciones de diamantes en el que la carta fue guardada, la misma que utilizó durante el WrestleMania 38; además el nuevo dueño va a recibir la carta y el collar directamente de las manos de Paul.

Logan Paul vende la carta Pokémon más cara del mundo: la Pikachu Ilustrator (@loganpaul / X)