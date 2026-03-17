Pokémon Pokopia llegó como uno de los títulos más esperados para Nintendo Switch 2, aunque también con algunas dudas debido a que se aleja bastante de la base de la franquicia.

Pues en lugar de combates y captura, Pokémon Pokopia apuesta por la simulación de vida y construcción. A pesar de ello, este experimento salió mejor de lo esperado.

Aquí te dejamos la reseña de 5 puntos:

Pokémon Pokopia tiene una propuesta interesante El gameplay de Pokémon Pokopia es adictivo Pokémon Pokopia apuesta más a un estilo relajado que al competitivo Pokémon Pokopia tiene una estética agradable El cambio de fórmula de Pokémon Pokopia podría molestar a algunos fans

Pokémon Pokopia tiene una propuesta interesante

Lo que llama más la atención es que Pokémon Pokopia tiene una propuesta interesante, alejada de todo lo que hemos visto hasta ahora en la franquicias.

El juego se sitúa en un mundo donde el jugador construye aldeas, gestiona recursos y convive con Pokémon en un entorno relajante y colorido.

La mecánica central no es la captura ni el combate, sino la interacción cotidiana con los Pokémon, quienes ayudan en tareas como recolectar materiales, cultivar, pescar o decorar espacios.

Lo cual explora un poco más dentro de este universo, dando a entender que los personajes están integrados completamente en la vida cotidiana.

Pokémon Pokopia (The Pokémon Company)

El gameplay de Pokémon Pokopia es adictivo

El gameplay de Pokémon Pokopia es adictivo, pues dentro de su “simpleza” existe una gran complejidad.

El título se inspira en la filosofía de juegos como Animal Crossing y Minecraft, donde criatura tiene comportamientos únicos y se integra en la vida diaria del jugador.

Esta dinámica convierte a los Pokémon en compañeros de vida más que en herramientas de batalla; no son simples NPC, sino personajes con rutinas, emociones y roles funcionales.

Por lo que deberás de gestionar muy bien las habilidades y características de cada uno para tener un mayor progreso.

Así, el jugador puede diseñar aldeas completas, personalizar casas y crear espacios comunitarios.

Aunque no lo parezca, esto es bastante divertido y puedes pasar horas con el juego, solo diseñando la mejor manera de hacer que tu casa sea más eficiente.

Pokémon Pokopia (The Pokémon Company)

Pokémon Pokopia apuesta más a un estilo relajado que al competitivo

Aquí ya queda claro que Pokémon Pokopia apuesta más a un estilo relajado que al competitivo, algo que ya se había probado con otros spin-offs de la franquicia.

Sin embargo, la experiencia es mucho más contemplativa, donde el construir y gestionar recursos se hace de acuerdo al ritmo de cada jugador, pues no hay una presión externa para tomar un camino específico.

Las mecánicas de juego están construidas bajo esa premisa; si bien en inicio es un tanto difícil avanzar de manera continua, conforme pasa el tiempo el mismo juego te va llevando para que experimentes con sus herramientas.

El punto es que los fans se entretengan en este mundo, como si fuera una especie de zona de confort; algo que actualmente no se ve mucho en los juegos de grandes estudios.

Pokémon Pokopia (Nintendo)

Pokémon Pokopia tiene una estética agradable

Aunque mantiene el estilo de los últimos juegos de la franquicia, podemos decir que Pokémon Pokopia tiene una estética agradable, que se ajusta muy bien a su estilo de juegos.

Los gráficos coloridos y suaves, con un diseño que recuerda a Animal Crossing, pero con un toque más dinámico, haciendo que todos los Pokémon luzcan muy bien.

Además cuenta con una excelente optimización, pues toda la acción fluye bastante bien, no hay bugs o glitches que arruinen la experiencia o se deban de mencionar realmente.

En este sentido, es el Pokémon mejor terminado de los que han salido en los últimos años . Lo que demuestra por un lado la falta de compromiso con otras entregas, y por el otro, el cariño vertido en este spin-off.

Pokémon Pokopia (Nintendo)

El cambio de fórmula de Pokémon Pokopia podría molestar a algunos fans

Obviamente por su naturaleza, el cambio de fórmula de Pokémon Pokopia podría molestar a algunos fans, quienes ya tienen la idea preconcebida de cómo debe de ser un juego de esta saga.

Al no incluir combates tradicionales, algunos jugadores sentirán que se aleja demasiado del “Pokémon clásico”; sin embargo, ese es el punto de este título.

Aunque la mayoría de los Pokémon siempre han incluido algunos elementos de captura o combate, también hay otros que se basan más en momentos contemplativos; recordemos a Pokémon Snap.

Lo que hace este y otros spin offs son darle vida a este universo, enseñando cómo dentro de una misma saga se pueden desarrollar distintas experiencias que no se excluyen entre sí, se complementan.

Pokémon Pokopia (Nintendo)

¿Vale la pena Pokémon Pokopia?

Pokémon Pokopia es un experimento exitoso y un clásico instantáneo dentro de los spin-offs de la saga.

Su propuesta de vida cotidiana, construcción y convivencia, convierten a Pokémon Pokopia en una experiencia única que amplía el universo de la franquicia hacia territorios más relajantes y creativos.

Para quienes disfrutan de juegos como Animal Crossing o Minecraft, es imprescindible, pues encontrarán algo de cada una de esas sagas en esta obra.

Para los más puristas, puede sentirse como un desvío, por lo que recomendamos que lo prueben antes para saber si se ajusta a su estilo o no.