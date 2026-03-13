Nintendo y The Pokémon Company se han anotado otro éxito con Pokémon Pokopia, el cual curiosamente tuvo también una polémica con Donald Trump.

Mientras Pokémon Pokopia vendía millones de copias en todo el mundo, el gobierno de Donald Trump incurrió en un uso ilegal de material con derechos de autor.

Pokémon Pokopia (The Pokémon Company)

Pokémon Pokopia han vendido millones de copias en todo el mundo

Nintendo dio a conocer que Pokémon Pokopia ha vendido 2.2 millones de copias en todo el mundo, desde su lanzamiento el pasado 5 de marzo.

De acuerdo con los datos de la compañía, Pokémon Pokopia ha desplazado 1 millón de copias en Japón, mientras que el resto han sido en el resto del mundo.

Además las cifras están contabilizando tanto la versión digital, como la de Key Card, la llave física que desbloquea el juego digital.

Sorprende sobre todo esto último, pues se trata de un formato sumamente criticado; pero que a pesar de ello, no parece tener mucha resistencia por parte de los fans.

Hasta el momento, se trata de uno de los 13 juegos mejor vendidos de la franquicia, así como el que mejor calificación tiene con un 89 de promedio en Metacritic.

¿Cuál fue la polémica de Pokémon Pokopia con Donald Trump?

Fiel al estilo de la actual administración de Donald Trump en Estados Unidos, su gobierno decidió usar material de Pokémon Pokopia como propaganda.

En una publicación en X, la Casa Blanca compartió una imagen de Pokémon Pokopia con la leyenda “Make America Great Again”.

Algo que tuvo una buena cantidad de reacciones, tanto positivas como negativas, además de volverse una imagen viral en diversas redes sociales.

La imagen se compartió el mismo 5 de marzo, día de lanzamiento del juego, aprovechando esto para hacer propaganda a favor de Estados Unidos.

Rápidamente The Pokémon Company salieron a dar un comunicado desligándose de esta práctica, además de señalar que se uso el material sin su consentimiento.

A pesar de ello, el gobierno de Estados Unidos mantuvo la imagen arriba y no parece que tengan la intención de borrarla.