Nuevo Pokémon Viento y Ola llegará a Nintendo Switch 2 con los tres iniciales originales

Nintendo ha presentado oficialmente a la décima generación del famoso videojuego de Pikachu con Pokémon Viento y Ola que llegará en exclusiva a Nintendo Switch 2 próximamente.

Además Nintendo presentó los nuevos personajes, con los tres iniciales originales para Pokémon Viento y Ola y que prometen entretenerte.

Pokémon Viento y Ola llegarán a Nintendo Switch 2 con tres personajes iniciales que protagonizarán esta nueva aventura desarrollada por GAME FREAK inc.

Los tres personajes iniciales Pokémon Viento y Ola que llegará a Nintendo Switch 2 son:

1. Browt

Categoría: Pokémon Polloporoto

Tipo: Planta

Altura: 0.3 m

Peso: 3.5 kg

Habilidad: Espesura

2. Pombon

Categoría: Pokémon Perrito

Tipo: Fuego

Altura: 0.4 m

Peso: 6.7 kg

Habilidad: Mar de Llamas

3. Gecqua

Categoría: Pokémon Acuageco

Tipo: Agua

Altura: 0.3 m

Peso: 4.3 kg

Habilidad: Torrente

Para Pokémon Viento y Ola en Nintendo Switch 2, los guías de estás nuevas aventuras serán Liko y Rod que también llegan con atuendo especiales para cada una de las carreras.

Mientras que Pikachu también sorprende en Pokémon Viento y Ola con el Sr. Vientachu y la Sra. Olachu aunque no dieron más detalles del papel que tendrán dentro del videojuego de Nintendo Switch 2.

¿Cuándo llegará Pokémon Viento y Ola a Nintendo Switch 2?

La compañia de videojuegos ya tiene fecha para la llegada de Pokémon Viento y Ola a Nintendo Switch 2, sin embargo, los fans deberán esperar.

Pues de manera simultánea para todos los fans, Pokémon Viento y Ola estarán disponibles en exclusiva para Nintendo Switch 2 hasta 2027, por ahora sin fecha precisa.