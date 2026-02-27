Nuevo Pokémon Viento y Ola llegará a Nintendo Switch 2 con los tres iniciales originales

Nintendo ha presentado oficialmente a la décima generación del famoso videojuego de Pikachu con Pokémon Viento y Ola que llegará en exclusiva a Nintendo Switch 2 próximamente.
Además Nintendo presentó los nuevos personajes, con los tres iniciales originales para Pokémon Viento y Ola y que prometen entretenerte.
Estos son los tres personajes iniciales Pokémon Viento y Ola que llegará a Nintendo Switch 2
Pokémon Viento y Ola llegarán a Nintendo Switch 2 con tres personajes iniciales que protagonizarán esta nueva aventura desarrollada por GAME FREAK inc.
Los tres personajes iniciales Pokémon Viento y Ola que llegará a Nintendo Switch 2 son:
1. Browt
- Categoría: Pokémon Polloporoto
- Tipo: Planta
- Altura: 0.3 m
- Peso: 3.5 kg
- Habilidad: Espesura
2. Pombon
- Categoría: Pokémon Perrito
- Tipo: Fuego
- Altura: 0.4 m
- Peso: 6.7 kg
- Habilidad: Mar de Llamas
3. Gecqua
- Categoría: Pokémon Acuageco
- Tipo: Agua
- Altura: 0.3 m
- Peso: 4.3 kg
- Habilidad: Torrente
Para Pokémon Viento y Ola en Nintendo Switch 2, los guías de estás nuevas aventuras serán Liko y Rod que también llegan con atuendo especiales para cada una de las carreras.
Mientras que Pikachu también sorprende en Pokémon Viento y Ola con el Sr. Vientachu y la Sra. Olachu aunque no dieron más detalles del papel que tendrán dentro del videojuego de Nintendo Switch 2.
¿Cuándo llegará Pokémon Viento y Ola a Nintendo Switch 2?
La compañia de videojuegos ya tiene fecha para la llegada de Pokémon Viento y Ola a Nintendo Switch 2, sin embargo, los fans deberán esperar.
Pues de manera simultánea para todos los fans, Pokémon Viento y Ola estarán disponibles en exclusiva para Nintendo Switch 2 hasta 2027, por ahora sin fecha precisa.