Aether & Iron es un RPG narrativo que se atreve a explorar un terreno poco transitado; un Nueva York alternativo de los años 30.

El resultado es un mundo vibrante, lleno de tensiones y contradicciones que logra su cometido; aunque eso no quita que Aether & Iron tenga algunos inconvenientes que mencionar.

Aquí te dejamos nuestra reseña de 5 puntos:

Aether & Iron cuenta con una historia sólida La narrativa es el fuerte de Aether & Iron Aether & Iron tiene una buena ambientación El gameplay de Aether & Iron es bastante interesante El ritmo y la curva de aprendizaje son los grandes problemas de Aether & Iron

Aether & Iron cuenta con una historia sólida

Lo primero a mencionar es que Aether & Iron cuenta con una historia sólida, algo muy importante en este tipo de obras.

La protagonista, Gia, es una contrabandista que se mueve entre los estratos más oscuros de la ciudad, lo cual de entrada te pone en una situación de una “antiheroína”.

Esto significa que Gia no es una protagonista tradicional; sus motivaciones están teñidas de pragmatismo y supervivencia, lo que la convierte en un personaje complejo y humano.

Su papel como intermediaria entre facciones rivales le permite al jugador explorar tanto los círculos de poder como las comunidades marginadas, notando el contraste marcado.

Lo cual te mete de lleno en este mundo retro futurista alternativo, haciendo que te involucres de lleno en todo lo que pasa a tu alrededor.

Aether & Iron (Seismic Squirrel)

La narrativa es el fuerte de Aether & Iron

La narrativa es el fuerte de Aether & Iron, lo cual es muy positivo en el género de los RPG.

El juego apuesta por un tono noir, con diálogos cargados de tensión y personajes que rara vez muestran intenciones claras.

La ciudad se convierte en un personaje más, reflejando las divisiones sociales y las luchas de poder; así la historia de Gia se entrelaza con conspiraciones que van más allá del contrabando.

A esto hay que sumar que los personajes secundarios están diseñados con gran detalle. Cada uno representa una faceta de la sociedad.

Desde mafiosos que ven en el éter una oportunidad de enriquecimiento, hasta ciudadanos que solo buscan sobrevivir.

Esta diversidad de voces enriquece la narrativa y ofrece múltiples perspectivas sobre los dilemas que enfrenta la misma Gia.

Aether & Iron (Seismic Squirrel)

Aether & Iron tiene una buena ambientación

Aether & Iron tiene una buena ambientación, lo cual sorprende a pesar de las limitaciones del juego.

Nueva York se presenta como una metrópolis vertical, con coches voladores, rascacielos que parecen flotar y barrios marginales que sobreviven en las sombras de las élites tecnológicas.

La estética steampunk se mezcla con elementos del noir clásico, evocando películas de detectives y mafias de los años 30, pero con un giro futurista.

Este contraste entre lo retro y lo fantástico genera una atmósfera única, que invita al jugador a sumergirse en un universo donde cada esquina oculta secretos.

Aether & Iron (Seismic Squirrel)

El gameplay de Aether & Iron es bastante interesante

Ahora que ya hablamos bastante de la presentación del juego, hay que decir que el gameplay de Aether & Iron es bastante interesante.

El contrabando es el núcleo de la progresión, donde debes negociar, transportar y comerciar bienes ilegales, enfrentándose a riesgos constantes.

Sumado a esto se introduce un sistema moral, donde las decisiones sobre qué transportar y con quién colaborar afectan directamente la historia y las relaciones con las facciones.

Toma en cuenta que el sistema de decisiones es profundo y con consecuencias tangibles. No se trata de elecciones superficiales, sino de dilemas que no se pueden “arreglar” posteriormente.

Aliarse con una facción puede abrir oportunidades económicas, pero también cerrar puertas narrativas y generar conflictos personales.

Finalmente, aunque los combates no son el centro del juego, tienen un punto importante en el desarrollo del juego; haciendo uso de la estrategia táctica y los autos voladores.

Recuerda un poco a los RTS tradicionales, pues puedes subir de nivel tus unidades y mejorar sus habilidades; pero en general está más como algo anecdótico que como parte central.

Aether & Iron (Seismic Squirrel)

El ritmo y la curva de aprendizaje son los grandes problemas de Aether & Iron

No todo es perfecto en el juego, el ritmo y la curva de aprendizaje son los grandes problemas de Aether & Iron, lo cual puede alejar a algunas personas.

La curva de aprendizaje puede resultar exigente, especialmente en el sistema de comercio y contrabando, que requiere atención a múltiples variables.

Jugadores impacientes podrían sentirse abrumados por la complejidad, ya que es demasiada información desde el inicio, la cual abruma incluso en etapas tardías del juego.

Además, el ritmo narrativo, al estar tan centrado en diálogos y decisiones, es lento en varios de sus pasajes, pues las consecuencias de los actos se ven hasta después de mucho tiempo.

Sin olvidar que junto a lo anterior, se debe de manejar perfectamente el sistema de combate; aunque no es pieza central, el dejarlo de lado provocará que no puedas avanzar.

Aether & Iron (Seismic Squirrel)

¿Vale la pena Aether & Iron?

Aether & Iron se perfila como un RPG narrativo con gran personalidad, ideal para quienes disfrutan de mundos alternativos, dilemas éticos y ambientaciones steampunk.

El énfasis de Aether & Iron en el contrabando y la verticalidad de la ciudad lo convierten en una experiencia fresca dentro del género.

Aunque presenta desafíos en su curva de aprendizaje y ritmo narrativo, que no se pueden dejar de lado, y es casi seguro que alejarán a mucho público potencial.

Queda claro que no busca complacer a todos, enfocándose en aquellas personas que prefieren una buena narrativa y la construcción de mundos originales en los interactivos.