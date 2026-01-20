Los camioncitos de Bimbo estarían de regreso en este 2026, estos serían los 6 modelos coleccionables y así podrías conseguirlos.

Desde hace varios meses se ha especulado sobre el regreso de los camioncitos de Bimbo, pequeños vehículos de reparto que se han convertido en piezas de colección.

¿Los camioncitos de Bimbo están de regreso?

A través de las redes se ha difundido la imagen que muestra el regreso de los camioncitos de Bimbo.

Regresan los camioncitos de Bimbo: estos son los 6 modelos coleccionables (Vasos De Cine Y C. / Facebook )

Se tratan de seis modelos diferentes que marca cada una de las diferentes épocas de la compañía, destacan réplicas de furgonetas de los años 40, 70, 80 y 90, así como dos versiones modernas.

En la versión actual se contempla el tráiler edición especial, el cual pone un sello muy especial a la colección.

Desde su primera aparición, los camioncitos de Bimbo se han convertido en una pieza de alta demanda.

Pese a que Bimbo no ha emitido un anunció definitivo, las imágenes mostradas en redes revelan que se hará una campaña similar a ediciones anteriores.

Ya hay una gran expectación por el regreso de los camioncitos de Bimbo.

Así podrás canjear los camioncitos de Bimbo

La mecánica de canje se mantendrá igual a sus emisiones anteriores, respetando el formato que ya conoce la gente.

Para obtener uno de los camioncitos de Bimbo deberás:

Presentar una envoltura de pan Bimbo grande

Dar 10 pesos mexicanos

El canje se realizará directamente en puntos autorizados, la disponibilidad suele ser limitada por modelo.

Se estima que la promoción comenzaría a mediados de febrero y se extendería hasta finales de marzo de 2026, aunque podría concluir antes si se agotan las piezas.

Como en años anteriores, algunas piezas podrían ser las más buscadas por los coleccionistas por lo que se recomienda a los fanáticos estar atentos para que puedan completar su colección.