Minecraft Dungeons II, desarrollado por Mojang Studios y Double Eleven y publicado por Xbox Game Studios, es una secuela directa del spin-off de 2020.

Como se esperaría de una segunda parte, Minecraft Dungeons II nos da una experiencia más ambiciosa y renovada; que si bien no revoluciona nada, sí es muy entretenida.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

Minecraft Dungeons II tiene una narrativa que funciona Las mecánicas de combate son muy interesantes en Minecraft Dungeons II Hay cosas a mejorar en la progresión Minecraft Dungeons II El mundo de Minecraft Dungeons II se presta para al exploración La dificultad es engañosa en Minecraft Dungeons II

Minecraft Dungeons II tiene una narrativa que funciona

Aunque no es nada del otro mundo, Minecraft Dungeons II tiene una narrativa que funciona bien para el tipo de juego que es.

La historia transcurre tras la derrota del Arch-Illager en el Overworld, donde la paz se ve interrumpida cuando tres Illagers descubren un portal hacia una nueva dimensión.

Estos acaban con los Echo Golems y se apoderan de los “bloques del alma”, abriendo así brechas por todo el Overworld para acabar con los aldeanos.

Tu misión, como héroe de este mundo, es detener a los Illagers y salvar a los aldeanos de su destrucción inminente.

Como mencionamos, no es que sea algo muy elaborado, pero sirve de excusa para ir a la aventura, además de presentar la nueva dimensión del juego principal, que llegará en 2027.

Minecraft Dungeons II (Xbox)

Las mecánicas de combate son muy interesantes en Minecraft Dungeons II

Ahora bien, hay que señalar que las mecánicas de combate son muy interesantes en Minecraft Dungeons II, haciendo que el juego se sienta divertido.

El combate cuenta con una vista isométrica, con ataques que tratan de simular un juego de acción pero sin ser tan complejo.

Pues se basa en un ataque básico, ataques a distancia, la esquiva y tres ranuras para artefactos, que otorgan habilidades especiales a nuestro personaje.

Aunque hay que señalar que fuera de los ataques básicos y el salto, todos los aspectos en el sistema de combate tienen “tiempo de enfriamiento”.

Por lo que debes de elegir muy bien en qué momento hacer un ataque especial, curarte e incluso esquivar, pues tendrás que esperar para volver a realizar cada una de estas acciones.

Minecraft Dungeons II (Xbox)

Hay cosas a mejorar en la progresión Minecraft Dungeons II

Algo que se tiene que mencionar, es que hay cosas a mejorar en la progresión Minecraft Dungeons II. Aunque está “bien”, ciertos elementos pueden frustrar un poco.

De entrada, el juego prescinde de clases fijas como bárbaros o magos y de árboles de habilidades tradicionales, lo cual en teoría lo hace más accesible.

Pues la progresión se define íntegramente por el equipamiento (armas, cabeza, torso y piernas), junto con el uso de talismanes y encantamientos acumulables.

No obstante, el juego literalmente arroja una cantidad absurda de equipo de manera constante, por lo que te encontrarás cambiando tus objetos a cada rato, sin sacar todo su potencial.

Esto sin contar que al tener muchas armas y armaduras, al final resulta engorroso ver los beneficios de cada una, por lo que te irás con la que tenga “el número más grande”.

Minecraft Dungeons II (Xbox)

El mundo de Minecraft Dungeons II se presta para al exploración

Sin ser realmente muy extenso, el mundo de Minecraft Dungeons II se presta para la exploración, gracias a su recreación de lugares distintivos del Overworld.

En lugar de misiones lineales aisladas, la aventura se desarrolla en un mapa semiabierto compuesto por variados biomas conectados con mazmorras, cuevas y brechas.

Donde encontrarás toda clase de recursos y coleccionables, además de uno que otro secreto interesante, por si eres de aquellos que les gusta barrer toda la zona.

Lo que significa que te puedes desviar de la historia principal, ya sea para hacer una misión secundaria o simplemente para ver qué te encuentras por ahí.

Minecraft Dungeons II (Xbox)

La dificultad es engañosa en Minecraft Dungeons II

A pesar de su apariencia accesible, la dificultad es engañosa en Minecraft Dungeons II, no solo por el reto en sí, también por algunas decisiones de diseño que afectan la jugabilidad.

Esto debido al mencionado tiempo de recarga de la esquiva, lo que vuelve los combates contra jefes agresivos una experiencia frustrante; pero esto baja o se elimina si juegas con otros tres compañeros en el multiplayer.

Además, hay que mencionar que los enemigos escalan con el aumento de nivel de nuestro personaje, esto con el fin de no hacer el juego tedioso, de ahí que no te puedas confiar a pesar de traer un gran armamento.

Finalmente, señalaremos que el juego no es muy extenso; a pesar de su dificultad irregular y mapa, te tardarás en sacarle todo el provecho alrededor de 20 horas.

Minecraft Dungeons II (Xbox)

¿Vale la pena Minecraft Dungeons II?

Minecraft Dungeons II se consolida como un RPG de acción divertido y accesible que mejora significativamente las bases de su antecesor gracias a una mayor variedad de equipamiento y una presentación sobresaliente.

A pesar de los desequilibrios en el gameplay y un contenido adicional pobre, Minecraft Dungeons II tiene los suficientes argumentos para mantenerte pegado al control por horas.

Sobre todo si quieres un juego no tan complicado, cuyo único objetivo es hacerte pasar un buen rato sin aspirar a más.

Es una secuela recomendada tanto para veteranos de la franquicia como para quienes buscan una aventura cooperativa amena.