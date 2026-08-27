Gears of War: E-Day es sin duda uno de los juegos más esperados de este fin de año para Xbox, pues marca el regreso de una de las sagas de disparos más emblemáticas de la industria.

Previo al estreno de Gears of War: E-Day, Xbox nos dejó probar un poco de la campaña. Si bien apenas fueron dos horas de la misma, es suficiente para darnos una idea de lo que veremos en el juego.

Aquí tienes 3 puntos que vimos de este primer acercamiento con el juego:

Gears of War: E-Day mantiene la esencia de la saga Gears of War: E-Day busca ofrecer variedad en sus misiones Gears of War: E-Day se ve muy bien

Gears of War: E-Day mantiene la esencia de la saga

Lo primero que vimos en esta pequeña prueba es que Gears of War: E-Day mantiene la esencia de la saga, con la visceralidad que tanto ha caracterizado a la franquicia desde el primer juego.

Se mantienen todas las mecánicas clásicas como la recarga activa, el sistema de cobertura y desplazamiento bajo para evitar las ráfagas de los enemigos, además de las ejecuciones con el Lancer.

Dado que no estaba activado el multijugador cooperativo, durante nuestra prueba tuvimos el apoyo de tres compañeros controlados por el juego.

Si bien cumplen perfectamente con su función de apoyo, hubo momentos donde sentíamos que solo nosotros disparábamos realmente a los enemigos, mientras el resto del equipo no hacía ni una baja.

Gears of War: E-Day (Xbox)

Gears of War: E-Day busca ofrecer variedad en sus misiones

Otro punto a mencionar de esta prueba fue que Gears of War: E-Day busca ofrecer variedad en sus misiones, combinando linealidad con mundo abierto.

Una de las misiones que jugamos seguía la estructura clásica de la saga, de ir de un punto a otro aniquilando a todo lo que se moviera, siendo acción frenética prácticamente todo el tiempo.

Mientras que otra se desarrollaba en un mapa semi abierto, donde había momentos donde la acción bajaba considerablemente, ya que puedes hacer misionen secundarias, explorar y mejorar tu arsenal.

Debido al poco tiempo de la prueba no sabemos cuál de las dos dinámicas se mantendrá a lo largo de la historia, si la clásica de juego lineal o la de mundo semi abierto; esperemos que The Coalition logre un equilibrio que no rompa el ritmo.

Gears of War: E-Day (Xbox)

Gears of War: E-Day se ve muy bien

Finalmente, hay que señalar que Gears of War: E-Day se ve muy bien, The Coalition ha hecho un excelente trabajo técnico y estético con el juego.

Si bien conserva su característica estética con tonos grises y rojos, todo en una ambientación devastada, el juego se ve extremadamente pulido y hasta cierto punto “hermoso”.

A esto hay que sumar las detalladas animaciones faciales de los personajes que sobresalen notablemente en las escenas narrativas, más si tomamos en cuenta que se muestra a los protagonistas más jóvenes que en la primera entrega.

No olvidemos que la música mantiene su gran calidad, con temas que reflejan la tensión en la que viven los personajes, así como el entorno de brutalidad al que están acostumbrados en la guerra.

Asimismo, aunque este era un demo en extremo cuidado, podemos decir que nunca tuvimos problemas de rendimiento; cuelgues, bugs, glitches o baja de cuadros pasaron desapercibidos, incluso en nuestra Xbox Series S.