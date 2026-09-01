Liverpool Gaming Fest 2026 se prepara para vivir su cuarta edición, siendo ya uno de los eventos de videojuegos más esperados por los fans en México.

Si tú eres de los que acuden al Liverpool Gaming Fest 2026 desde su primera edición, a continuación te daremos todos los detalles al respecto.

¿Cuándo será el Liverpool Gaming Fest 2026?

El Liverpool Gaming Fest 2026 se llevará a cabo del 9 al 11 de octubre de este año, recorriendo nuevamente su fecha de realización.

Aunque todo indica que se debe a que este año el Liverpool Gaming Fest 2026 tendrá presencia de más marcas relacionadas con los videojuegos y el mundo geek.

Liverpool Gaming Fest 2026 (Liverpool)

Muestra de ello es que tendremos a PlayStation por primera vez en el evento, acompañado de Nintendo, SEGA, EA y Ubisoft y Pokémon.

Destaca la ausencia de Xbox, pero eso se debería a que unos días después ellos tendrán el regreso del FanFest en México.

¿Dónde será el Liverpool Gaming Fest 2026?

Nuevamente, el Liverpool Gaming Fest 2026 se llevará a cabo en el Centro Banamex.

Recinto ubicado en Av. del Conscripto 311, Lomas de Sotelo, Hipódromo de las Américas, Miguel Hidalgo, 11610 Ciudad de México, CDMX.

Si bien se encuentra algo retirado, los fans que se interesen por el Liverpool Gaming Fest 2026 pueden llegar tomando el transporte público en el paradero de la estación Cuatro Caminos de la Línea 2 del Metro.

O bien, tomar un camión que los deje en la lateral del Periférico, al lado del Hipódromo de Las Américas, desde ahí solo tendrían que caminar.

¿Cómo registrarte al Liverpool Gaming Fest 2026?

Lo interesante del Liverpool Gaming Fest 2026 es que no tiene costo; sin embargo, necesitas un registro para entrar al evento.

El registro del Liverpool Gaming Fest 2026 lo puedes hacer a través de Boletia, en el apartado dedicado al evento.

De momento, los boletos aún no se han activado, se espera que estén disponibles durante el transcurso de septiembre.