Forza Horizon 6 de Xbox es la entrega más ambiciosa y visualmente cautivadora de la franquicia, trasladando el juego a las tierras de Japón, tal y como lo hiciera con México y Reino Unido en el pasado.

Aunque parecía imposible superar la quinta entrega, Forza Horizon 6 logra profundizar en la cultura automotriz nipona, ofreciendo un mundo abierto diseñado para que la exploración sea el motor principal de la experiencia.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

Forza Horizon 6 sorprende al tener una narrativa interesante El mundo abierto de Forza Horizon 6 es muy rico Existe una gran personalización en Forza Horizon 6 Forza Horizon 6 tiene buenas misiones secundarias Forza Horizon 6 es técnicamente perfecto

Forza Horizon 6 sorprende al tener una narrativa interesante

Aunque uno no lo esperaría de un juego deportivo, a los fans les gustará saber que Forza Horizon 6 sorprende al tener una narrativa interesante, dándole trasfondo al hecho de tomar las calles de Japón para realizar una serie de carreras.

El juego nos pone en la piel de un turista y fan del automovilismo, que visita Japón junto a dos amigos; sin tener experiencia previa, todo el grupo se ve inmerso en lo que será la realización del Festival Horizon, donde deberán llegar a la cima del mismo.

Así, se te vende la idea de que eres un competidor en un evento de escala masiva, que con el simple hecho de estar ahí es emocionante, como si se tratara de la Fórmula 1 o los Juegos Olímpicos.

Encontrándote con personajes secundarios con su propia historia, patrocinadores e incluso tramas paralelas que se van desarrollando conforme avances en la campaña o en eventos alrededor del mapa.

Forza Horizon 6 (Microsoft)

El mundo abierto de Forza Horizon 6 es muy rico

Siguiendo la línea de la quinta entrega, el mundo abierto de Forza Horizon 6 es muy rico por su densidad y diversidad de biomas.

Por un lado tenemos la inmensidad de Tokio, permitiendo a los jugadores recorrer distritos como Shibuya y Minato, así como zonas industriales y puertos; capturando la esencia urbana del deporte automotor.

Si prefieres algo menos “escandaloso”, también se han recreado los ambientes rurales de Japón, así como los caminos de Touge, y el Corredor de Nieve de Tateyama.

Lo mejor de todo es que el mismo juego invita a explorar todas las zonas, pues se te recompensa con experiencia y nuevos retos al encontrar rutas, recorrer áreas completas o salirte del camino para ver “qué encuentras”.

Forza Horizon 6 (Microsoft)

Existe una gran personalización en Forza Horizon 6

Para aquellos que se metan de lleno en la optimización de sus máquinas, podemos decir que existe una gran personalización en Forza Horizon 6, lo que te tendrá horas pegado a la pantalla.

De entrada, el juego cuenta con más 550 vehículos, los cuales pueden modificarse a placer en el taller, adaptándose a tu estilo de juego y tipo de carrera que vayas a enfrentar, pues no podrás usar siempre el mismo vehículo.

Si bien el título se juega como prácticamente todos los títulos del género, no es un simulador tan profundo en cuanto al manejo, lo que hace la diferencia es cómo modifiques tu máquina y capacidad para adaptarte.

No es nada imposible, pero sí requiere aprender muy bien los conceptos básicos, si es que no eres asiduo al género.

Forza Horizon 6 (Microsoft)

Forza Horizon 6 tiene buenas misiones secundarias

Forza Horizon 6 tiene buenas misiones secundarias, las cuales también sirven para que vayas explorando el mapa como ya mencionamos.

La estructura de juego se entre la progresión oficial del festival y las carreras libres, así como diversos eventos y búsqueda de coleccionables.

Puedes participar en eventos contrarreloj, retos de otros corredores, desafíos de velocidad, entre muchos otros, los cuales van sumando a la progresión del juego, dando puntos que te servirán en la tienda.

Podrás comprar nuevos coches, partes para los mismos e incluso remodelar tu garage como mejor te parezca.

Para aquellos que disfrutan del coleccionismo, se ha implementado un Diario donde puedes documentar tu “viaje” mediante fotografías de puntos de referencia y hitos específicos, como encontrar a las mascotas de cada región.

Lo que hace que Japón se sienta vivo, no solo un escenario sin nada más que hacer que entrar en las carreras clasificatorias del Festival.

Forza Horizon 6 (Microsoft)

Forza Horizon 6 es técnicamente perfecto

Finalmente, hay que mencionar que Forza Horizon 6 es técnicamente perfecto, se ve bien en todo sentido y fluye de manera perfecta.

Nosotros probamos el juego en una Xbox Series S, la plataforma menos poderosa en términos de especificaciones, y nunca tuvimos problemas de rendimiento o se notó algún fallo en los gráficos.

Aprovecha muy bien las características de la consola para darnos escenarios hermosos, desde las calles nocturnas neón de Tokio, hasta los pueblos campesinos, bosques llenos de terracería y montañas nevadas.

Además, en el ámbito multijugador, permite a los amigos construir eventos y circuitos personalizados en cualquier punto del mapa de Japón, sin afectar en lo más mínimo el rendimiento.

Forza Horizon 6 (Microsoft)

¿Vale la pena Forza Horizon 6?

Forza Horizon 6 se posiciona no solo como uno de los mejores simuladores de conducción, sino como una gran representación de Japón y reivindicación de la libertad en los videojuegos.

Al priorizar la voluntad del jugador y el descubrimiento personal sobre la limpieza de íconos en un mapa, Forza Horizon 6 logra que cada trayecto se sienta como una aventura única.

Además, es una buena puerta de entrada para aquellos que sean fans de Japón pero no tanto de los simuladores, pues no es tan exigente y se puede adaptar en cuanto a dificultad, según convenga cada persona.

El festival en Japón no es solo una competición, es una experiencia inmersiva que ningún fan del género o la cultura asiática debería perderse.