Age of Empires IV: Dynasties of the East demuestra que aún hay espacio para la innovación dentro de una fórmula clásica de uno de los RTS más solicitados de la historia.

Esta expansión no solo añade contenido, Age of Empires IV: Dynasties of the East reconfigura el enfoque estratégico del juego, ofreciendo una experiencia más dinámica, diversa y desafiante.

Aquí te dejamos nuestra reseña de 5 puntos:

Age of Empires IV: Dynasties of the East agrega nuevas civilizaciones

Como cada expansión, Age of Empires IV: Dynasties of the East agrega nuevas civilizaciones, que si bien son variantes de ya existentes, cuentan con sus propias características.

En total tenemos estas cuatro civilizaciones variantes:

Horda Dorada

Dinastía Macedonia

Daimyo Sengoku

Dinastía Tughlaq

Estas variantes no son simples reskins, pues modifican el ritmo de juego, las condiciones de victoria y la forma en que se aborda la expansión territorial.

Para jugadores veteranos, representan un reto táctico estimulante; para novatos, una curva de aprendizaje más empinada pero gratificante.

Age of Empires IV: Dynasties of the East (Microsoft)

El nuevo modo de Age of Empires IV: Dynasties of the East te mantendrá pegado al monitor

Más allá de las nuevas civilizaciones, lo mejor es que el nuevo modo de Age of Empires IV: Dynasties of the East te mantendrá pegado al monitor, ya que es bastante adictivo.

Nombrado como El Crisol, aquí se elimina el sistema tradicional. En su lugar, los jugadores deben tomar decisiones rápidas en mapas aleatorios con condiciones de victoria variables.

Este modo recuerda a los roguelikes por su imprevisibilidad y a los chess puzzles por su enfoque táctico. No hay progreso lineal, sino adaptación constante.

Este modo es ideal para quienes buscan partidas más cortas, intensas y menos dependientes de la economía clásica.

También sirve como laboratorio estratégico para probar combinaciones de unidades y tácticas, sin la presión de construir una civilización completa.

Age of Empires IV: Dynasties of the East (Microsoft)

Age of Empires IV: Dynasties of the East cuenta con mejores mapas

Otro agregado es que Age of Empires IV: Dynasties of the East cuenta con mejores mapas, los cuales suman bastante a la experiencia.

La expansión introduce biomas como tundra, selva monzónica y archipiélagos volcánicos, cada uno con efectos directos en la jugabilidad.

Estos entornos no son meramente estéticos; obligan a replantear estrategias y a adaptar el estilo de juego según el mapa.

La variedad visual también mejora la inmersión, reforzando el carácter histórico y geográfico de la saga; aunque a la larga, te olvidas de sus particularidades cuando te acostumbras y conoces a detalle.

Age of Empires IV: Dynasties of the East (Microsoft)

El rendimiento es muy bueno en Age of Empires IV: Dynasties of the East

Algo muy importante es que el rendimiento es muy bueno en Age of Empires IV: Dynasties of the East, la expansión no afecta la fluidez de la obra.

Mantiene la solidez del motor del juego base, con mejoras en la interfaz de usuario, accesos rápidos más intuitivos y una optimización notable, pues jamás notamos cuelgues o bajas en los cuadros por segundo.

Asimismo, la interfaz ha sido refinada para facilitar el control en gamepads, sin sacrificar profundidad estratégica; aunque siempre es mejor usar el teclado y el mouse.

Por su parte, las campañas documentales siguen presentes, con narración histórica y cinemáticas que contextualizan cada civilización, manteniendo el enfoque semi educativo que distingue a la saga.

Age of Empires IV: Dynasties of the East (Microsoft)

Age of Empires IV: Dynasties of the East muestra que aún hay mucho por explorar

Algo que agrada bastante de Age of Empires IV: Dynasties of the East muestra que aún hay mucho por explorar dentro de la franquicia.

Siendo parecido a lo que pasó con The Conquerors, la legendaria expansión de la segunda entrega de la obra, que añadió más contenido a la misma.

En este caso, el DLC para este título refuerza el interés por la historia asiática, con representaciones más matizadas y mecánicas que reflejan aspectos únicos de cada dinastía.

Sin olvidar que la inclusión de narrativas menos exploradas en el mainstream occidental aporta diversidad y profundidad, a un juego que es referente en su inspiración histórica.

Age of Empires IV: Dynasties of the East (Microsoft)

¿Vale la pena Age of Empires IV: Dynasties of the East?

Age of Empires IV: Dynasties of the East es una reimaginación estratégica que desafía las convenciones del RTS clásico, las cuales curiosamente fueron impuestas por la misma franquicia.

Con civilizaciones que rompen moldes, un modo de juego radicalmente distinto y una ambientación más rica, Age of Empires IV: Dynasties of the East se convierte en un punto de inflexión para la saga.

Es ideal para quienes buscan profundidad táctica, diversidad cultural y una experiencia que evolucione con cada partida.

De hecho, el único punto malo es que necesitas forzosamente el juego base para experimentar este contenido, que vale por sí mismo.