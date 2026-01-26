Se dio a conocer la muerte de Gabriel Garzón, actor de doblaje mexicano quien era mejor conocido por ser la voz del personaje Topo Gigo, quien murió a los 57 años de edad.

Muere Gabriel Garzón, voz de Topo Gigo

Gabriel Garzón, actor de doblaje y titiritero mexicano, murió a los 57 años de edad; la noticia fue confirmada por el comediante Jorge Falcón quien era uno de sus amigos más cercanos.

Garzón era conocido por ser la voz icónica de Topo Gigio desde 1990 y participó en programas como “En Familia con Chabelo” y especiales navideños, lo que lo convirtió en un emblema de la infancia para generaciones.

Jorge Falcón confirma la muerte de Gabriel Garzón, la voz de Topo Gigo (JO JO JORGE FALCON / Facebook )

De acuerdo con los informes, Gabriel Garzón murió el pasado el 25 de enero de 2026 tras complicaciones de salud que lo llevó a pedir donadores de sangre meses antes; sin embargo, la familia de la voz de Topo Gigio no ha revelado las causas exactas de su muerte.

No obstante, eso no ha impedido que en redes sociales se hayan realizado tributos hacia Gabriel Garzón en donde han destacando su legado en la comedia infantil y lo que significó para la infancia de muchos durante generaciones.

Cabe recordar que hace 10 años, en 2016, Gabriel Garzón sufrió un accidente en Estados Unidos, lo cual derivó en la amputación de sus dos piernas, siendo un golpe tanto físico como emocional y económico para el actor de doblaje de Topo Gigio.