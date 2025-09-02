¿Qué le dijo Dalas Review a Bruja Numi? La ilustradora expone al youtuber y el acoso que recibió de su parte.

La artista Bruja Numi o Numinosa como es conocida en redes sociales, fue acosada e insultada por Dallas Review, y ella lo expuso a través de sus canales oficiales.

¿Qué le dijo Dalas Review a Bruja Numi? El youtuber le envió un correo insultándola y denigrándola

A través de su cuenta de X - antes Twitter-, Bruja Numi expuso un correo que recibió de Daniel Santomé Lemus, mejor conocido como Dalas Review de 31 años de edad.

En él, Dalas Review le escribió varios párrafos en donde la insultaba y denigraba; incluso la orillaba a suicidarse y expresó las ganas que tenía de golpearla.

El correo empieza de forma muy beligerante. Hasta podía imaginar cómo se le ponía roja la cara y se le escapaban gotitas de saliva por la boca a quien lo escribió. Venía de un tal dalas.contratacion@gmail.com pic.twitter.com/UfZV5U5kkj — Numi (@BrujaNumi) September 1, 2025

Pero ¿cuál fue la razón por la cual Dalas Review reaccionó de forma violenta? Si bien no hay justificación para la violencia que ejerció el youtuber contra Bruja Numi, él se justificó.

Pues hace unas semanas que Bruja Numi subió a su canal de YouTube un video en donde hablaba del narcisismo y sesgo cognitivo Dunning-Krugger, en donde se refirió a Dalas Review como ejemplo del mismo.

Esto provocó la ira y el enojo de Dalas Review, ocasionando que le mandara un correo desde su cuenta oficial en donde la insultaba y le mencionaba adjetivos peyorativos sobre su físico.

Usuarios defienden a Bruja Numi de Dalas Review

Bruja Numi expuso la violencia de la cual fue víctima por parte de Dalas Review, pues tras hacer un video sobre el youtuber en donde ella nunca lo insulta; sin embargo, él reaccionó de manera violenta.

Pues le mandó un correo lleno de insultos y violencia verbal, en donde incluso la incitaba al suicidio.

Bruja Numi explicó de manera breve la situación e incluso reveló que hace años también sufrió acoso, destacando en ella un cuadro depresivo; sin embargo, tras ayuda y tratamiento estaba bien.

Por lo que Bruja Numi aseguraba no tenerle miedo a Dalas Review, quien al no tener argumentos en su contra, se dedicó a insultar su físico, su profesión y arte.

Ante la viralización de los insultos de Dalas Review en contra de la artista Bruja Numi, los usuarios comenzaron a defenderla y a darle la razón.

Asegurando que Dalas Review es un peligro y que necesita ayuda psiquiátrica, pues no es la primera vez que se expresa de manera violenta en contra de alguien, especialmente de una mujer.