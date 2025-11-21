Con el fin de adaptarse a las audiencias y tendencias actuales, Twitch anunció una serie de cambios en su plataforma que impactarán directamente con creadores de contenido y su público.

Twitch espera que estos cambios sean positivos y mejoren la experiencia de usuario en todos los sentidos, para así mantenerse como la plataforma de streaming preferida.

Twitch (ilgmyzin / Unsplash )

¿Cuáles son los ajustes que hará Twitch?

En total, Twitch ha hecho 4 ajustes a su servicio, que a continuación te detallaremos, así como su impacto en creadores y audiencia:

Co-streaming: Ahora todas las visualizaciones de un mismo evento se sumarán al conteo global, aunque se mantendrá la individualidad de los diversos streamers, con sus transmisiones propios, interacciones y chats

Formato dual: Twitch ahora tendrá un formato que se adaptará automáticamente a cualquier pantalla donde se vea su contenido, los usuarios de PC podrán ver las transmisiones en horizontal, mientras que en smartphone será en vertical

Clips automáticos: Los creadores ya no tendrán que elegir manualmente los clips que quieran compartir, ahora el servicio los elegirá automáticamente de acuerdo a los momentos más relevantes de la transmisión, lo que les ahorrará tiempo

Recompensas: Finalmente se mejorará el sistema de recompensas para la audiencia, se agregará el Watch Streaks, que premia a quienes regresan a un canal. Además los creadores tendrán una gestión más trasparente de patrocinios

Twitch busca mejorar tras varias críticas y polémicas a su alrededor

Si bien Twitch se mantiene como la plataforma de streaming más popular, ha recibido una gran cantidad de críticas en épocas recientes por parte de usuarios y creadores de contenido.

Los creadores de Twitch criticaron los cambios abusivos en las políticas de monetización, donde cada vez se subía más el coste para lograr una buena cantidad de dinero, lo cual impedía crecer a canales pequeños.

Esto provocó una migración a otros servicios, lo cual a su vez hizo que muchos usuarios dejaran de lado la plataforma, ya sea porque ya no estaban sus creadores favoritos, o porque se encontraban un muro que no les permitía crecer.

Con los ajustes anteriormente mencionados, se espera equilibrar la balanza nuevamente, trayendo de regreso a la gente que los dejó de lado.