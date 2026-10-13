Todo indica que el PS5 ha sido vulnerado definitivamente, por lo menos así lo sugieren usuarios que afirman haber superado la barrera Hypervisor de la consola de Sony.

Hypervisor era el último candado del PS5, con lo cual ahora la máquina podría ejecutar prácticamente cualquier programa en la plataforma sin problemas.

PS5 ya no tendría barreras después de la caída de Hypervisor

Una persona, conocida en redes sociales como “Soflysojoe1″, publicó una imagen donde asegura haber tirado el candado Hypervisor del PS5.

Hypervisor de PS5 (Especial)

En la imagen compartida se puede ver cómo el Hypervisor fue eliminado de un PS5, lo que significa que la consola ya permite modificaciones en todo su sistema.

La caída de este sistema de seguridad llega tras una oleada de críticas a PlayStation por su actuales prácticas, las cuales han sido consideradas anticonsumidor.

De ahí que muchos se dieron a la tarea de vulnerar poco a poco los candados de la consola, además de poner los detalles de cómo se logró esto en línea.

Con el fin de que cualquier persona pueda modificar su consola, ya sea por mera diversión o como una manera de protestar en contra de PlayStation.

¿Qué implica que Hypervisor haya sido superado en PS5?

La caída de Hypervisor en PS5 significa que la consola de Sony ahora puede recibir modificaciones en su software sin restricción alguna.

Sin Hypervisor, se puede cambiar el sistema operativo de la máquina, instalar programas de mejora de rendimiento, e incluso emuladores de otras plataformas.

De hecho hay quienes mencionan que se puede hacer que el PS5 pueda correr juegos de todas las generaciones de PlayStation, tanto en ROMs, como si se tiene la copia física.

Esto último es lo que más ha llamado la atención de los jugadores, toda vez que están en contra de la decisión de PlayStation de eliminar el formato físico de sus consolas.

Como ya mencionamos, mucho de esta caída de los candados de PS5, se debe a una protesta por la mencionada iniciativa que promueve Sony.