El futuro de PHYSINT, el esperado juego de acción y espionaje de Hideo Kojima, dio un giro inesperado cuando PlayStation confirmó que dejará de colaborar con Kojima Productions en el proyecto, pero Xbox ya tomó su lugar como nuevo socio.
“Como se confirmó anteriormente a través de nuestros canales oficiales, a mediados de junio de este año, recibimos inesperadamente una notificación de PlayStation Studios en la que nos informaban que cancelarían el proyecto PHYSINT. PHYSINT es un proyecto importante tanto para mí personalmente como para KOJIMA PRODUCTIONS. ”Hideo Kojima
Hideo Kojima reveló que PlayStation Studios notificó a su equipo a mediados de junio que cancelaría su participación en PHYSINT.
Y durante los últimos tres meses, Kojima Productions buscó un nuevo socio para mantener vivo el proyecto y finalmente encontró en Xbox una compañía con la que comparte una visión para el futuro.
“Decididos a mantener vivo el proyecto, hemos pasado los últimos tres meses buscando incansablemente un nuevo socio. En el curso de buscar asesoramiento y llevar a cabo negociaciones con personas de muchos campos, encontramos en XBOX un socio con el que compartimos una visión común para el futuro, y hemos decidido unirnos a ellos una vez más. Por favor, tengan la seguridad de que el desarrollo de PHYSINT, nuestro título de acción-espionaje que define el género, está en marcha y continuará avanzando.”Hideo Kojima
Hideo Kojima confirma que PHYSINT sigue en desarrollo
A través de X, Hideo Kojima aseguró que PHYSINT continúa avanzando y que el proyecto sigue siendo especialmente importante tanto para él como para Kojima Productions. El título pretende convertirse en una nueva referencia dentro del género de acción y espionaje.
“Una actualización de PlayStation Studios: Tras una cuidadosa consideración, hemos tomado la difícil decisión de apartarnos de la colaboración con KOJIMA PRODUCTIONS en su proyecto PHYSINT. Seguimos teniendo una gran admiración por la visión de Hideo Kojima para el juego.Nuestra relación sigue siendo sólida tras tres décadas de cooperación creativa líder en la industria y definidora de géneros, y esperamos con interés una colaboración estrecha continua con Hideo Kojima y su galardonado estudio independiente en el futuro.”PlayStation
Por su parte, PlayStation explicó que tomó la “difícil decisión” de apartarse de la colaboración, aunque destacó que mantiene una gran admiración por la visión de Kojima, la compañía también aseguró que su relación con el creativo continúa siendo sólida después de décadas de colaboración.
Kojima Productions confirmó este 10 de septiembre que amplió su colaboración con Xbox, que también trabaja con el estudio en OD. Por ahora, no se ha explicado públicamente por qué PlayStation abandonó PHYSINT, por lo que cualquier especulación sobre las razones permanece sin confirmación oficial.
“A partir de hoy, 10 de septiembre (jueves), Kojima Productions ha ampliado su colaboración con XBOX.Compartimos la visión creativa con Aasha Sharma, nuestra CEO, y seguiremos esforzándonos para ir más allá de los límites de “OD” y hacer realidad la nueva generación de “juego de acción y espionaje” 『PHYSINT』.A todos los jugadores del mundo, por favor, esperen con ansias los próximos desarrollos.”Kojima Productions