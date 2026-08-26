Xbox confirmó el 26 de agosto de 2026 su nuevo proyecto de preservación de videojuegos mediante la digitalización de títulos físicos, en un contexto marcado por el anuncio de PlayStation de eliminar el formato físico en 2028.

La estrategia permitirá a los usuarios de Xbox Series X insertar un disco para desbloquear la licencia digital y descargar el juego de forma inmediata, disponible a perpetuidad en su cuenta.

Por ahora, la función de Xbox Series X está en fase de prueba y limitada a miembros del programa Insiders.

¿Cómo será la digitalización de juegos físicos de Xbox?

De acuerdo con un comunicado oficial de Xbox, así como un pequeño video publicado por Asha Sharma; la digitalización de juegos físicos se hará a través de Xbox Series X.

Lo que tienes que hacer es insertar un juego en tu Xbox Series X para que este desbloquee la licencia digital, descargándose a tu consola de manera inmediata.

Una vez hecho esto, el juego estará disponible a perpetuidad en tu cuenta, no importando que no tengas el disco a la mano o estes jugando en un dispositivo sin lector.

Hay que señalar que de momento esto aplica solo a juegos de Xbox Series X/S y de Xbox One; títulos de Xbox original y Xbox 360 aún no son compatibles.

Asimismo se mencionó que solo algunos juegos podrán ser digitalizados, posteriormente se añadirán más del catálogo con esta opción.

Aunque no se aclaró qué juegos pueden desbloquear la licencia digital en esta primera oleada.

Digitalización de juegos físicos de Xbox será limitada a algunos usuarios

Algo que se debe aclarar es que no todos los usuarios de Xbox podrán digitalizar su librería de juegos, solo algunos tendrán esta opción.

Xbox aclaró que este programa de digitalización de juegos físicos apenas está en fase de prueba, por lo que solo los miembros del programa Insiders tendrán acceso al mismo.

Con esto se espera que los jugadores den su retroalimentación acerca de esta iniciativa, con el fin de pulirla lo suficiente para lanzarla de manera masiva.

Obviamente si tienes una Xbox Series S no podrás digitalizar tu librería de juegos físicos, a pesar de ser parte de los Insiders, pues esta versión de la consola no tiene lector.