Marvel’s Wolverine, desarrollado por Insomniac Games para PlayStation 5, sin lugar a dudas es la gran apuesta de la marca para este fin de año.

Si bien Marvel’s Wolverine logra diferenciarse lo suficiente de los títulos de Spider-Man, mantiene todo lo que estamos acostumbrados de los juegos de PlayStation, lo cual es bueno y malo al mismo tiempo.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos del juego:

Marvel’s Wolverine tiene una narrativa excelente El gameplay de Marvel’s Wolverine es muy divertido Marvel’s Wolverine logra adaptar muy bien los poderes de Logan El desempeño de Marvel’s Wolverine es impecable Marvel’s Wolverine toma algunas decisiones cuestionables

Marvel’s Wolverine tiene una narrativa excelente

Empecemos por la historia, pues Marvel’s Wolverine tiene una narrativa excelente, la cual fue escrita por Walt Williams, quien desarrolló la trama de Spec Ops: The Line.

La historia transcurre antes de la formación de los X-Men. Logan trabaja en el Team X junto a Sabretooth y Mystique, bajo la tutela de un Nathaniel Essex.

Luego del secuestro y rescate de este último, el equipo se plantea si en realidad están haciendo lo suficiente para proteger a los mutantes, puesto que Essex señala que se acerca una guerra.

Marvel’s Wolverine (PlayStation)

Por su parte, Wolverine no quiere verse involucrado en nada de esto, pues tiene problemas personales que arreglar, luego de enfrentar una serie de pesadillas sobre su pasado.

Como era de esperarse, todo se complica debido a los avances de Bolivar Trask en su caza de mutantes, la aparición de una Jean Grey rebelde y el ascenso de los Centinelas.

Si bien el juego maneja la ya conocida trama del pasado oculto de Wolverine, le da un giro al involucrarlo con la facción “enemiga”, en lugar de los héroes tradicionales de la historia.

Mostrándonos al mismo tiempo una faceta más vulnerable del personaje, el cual por lo general es visto como alguien frío y llevado totalmente por sus instintos.

El gameplay de Marvel’s Wolverine es muy divertido

Como era de esperarse el gameplay de Marvel’s Wolverine es muy divertido, siendo violento y brutal como se esperaría de un juego de “El mejor en lo que hace”.

Si bien es un juego de acción con un estilo clásico, con golpes rápidos y fuertes, así como las esquivas, Insomniac le mete un toque estratégico.

No todo es cortar a tus enemigos con las garras, también debes de ser defensivo, con los desvíos que se pueden hacer al cubrirte en el momento oportuno.

Además de que cuentas con diversos movimientos para romper la defensa de tus adversarios, sin olvidar que puedes aturdirlos para desatar una ráfaga de golpes, o bien, hacer una ejecución espectacular.

Los ataques especiales los puedes equipar desde el árbol de habilidades, el cual sirve para mejorar al bueno de Logan en todos sus aspectos, como era de esperarse.

Marvel’s Wolverine (PlayStation)

Marvel’s Wolverine logra adaptar muy bien los poderes de Logan

Dentro del mismo gameplay, Marvel’s Wolverine logra adaptar muy bien los poderes de Logan, aunque con ciertas libertades con respecto a los cómics.

De entrada, no existen packs médicos o algo así en el juego, pues Wolverine regenera automáticamente su vida; si te ves en aprietos solo debes de alejarte un poco de la batalla para recuperarte.

Igualmente, cada que acabas con un grupo de enemigos o pasas de una sección a otra del escenario, tu vida se regenerará automáticamente hasta su límite.

Esto no significa que no puedes morir, pues si recibes un daño masivo, Logan no podrá recuperarse; además, en algunos niveles o algunos enemigos portan inhibidores de poderes mutante.

Si bien en los cómics Logan se ha recuperado prácticamente de explosiones nucleares en la cara, digamos que aquí se bajó un poco el poder del factor de curación para no volver invencible al personaje.

Por otra parte, tenemos el Medidor de Ira, que se llena al atacar y baja en la inactividad. Consta de tres niveles que mejoran las habilidades de Logan.

Además, el segundo nivel desbloquea el “último esfuerzo”, que permite revivir a Logan a cambio de consumir la ira acumulada para ganar vida.

Al alcanzar el tercer nivel, se desata el frenesí; el escenario se vuelve gris, los enemigos se resaltan en rojo y Logan inflige daños masivos que posibilitan ejecuciones instantáneas de rivales débiles.

Marvel’s Wolverine (PlayStation)

El desempeño de Marvel’s Wolverine es impecable

Insomniac ha dedicado importantes esfuerzos técnicos al juego, lo que da como resultado que el desempeño de Marvel’s Wolverine es impecable, siendo fluido en todo aspecto.

En toda nuestra partida jamás tuvimos problemas con la tasa de cuadros por segundo ni sufrimos de giltches o bugs que arruinaran la experiencia general.

Lo cual destaca por el trabajo estético que se hizo, tanto los modelos como los diseños de niveles están muy bien hechos, luciendo detallados en cada instante.

Destaca sobre todo el modelado físico de Logan, siendo bastante fiel a los cómics, además de contar con una gran gama de expresiones faciales que lo dotan de humanidad.

Marvel’s Wolverine (PlayStation)

Marvel’s Wolverine toma algunas decisiones cuestionables

Aunque en general es un juego entretenido, Marvel’s Wolverine toma algunas decisiones cuestionables, las cuales parten porque se aliena mucho de la “fórmula PlayStation”.

En gran parte de su desarrollo, el juego le presta más atención a ser “cinematográfico” que a ser un interactivo, lo que no hace que se diferencie mucho de otros juegos de PlayStation.

Lo cual se puede ver en su combate, que a pesar de ser satisfactorio, no se puede negar que al final carece de variaciones importantes.

En ese mismo sentido está el sigilo, el cual apenas si es anecdótico, metido con calzador la mayoría de las veces y que no es diferente a lo visto en otros juegos de PlayStation.

Asimismo, al ser “cinematográfico”, constantemente te está empujando hacia adelante, sin darle la opción al jugador de explorar un poco los escenarios.

Sin olvidar que ciertos momentos como los QTE o “escenas de acción” carecen de sentido en la jugabilidad, pues aunque ten pongan al mando de Wolverine, en realidad no hay consecuencias.

Secuencias donde nos piden escapar están totalmente guionizadas, y los QTE se resuelven solos; literalmente no apretamos los botones o lo hacíamos mal y nunca hubo consecuencias.

Esto hace preguntarnos el por qué se integran estas secciones que solo son un mero placebo de gameplay, si en realidad no aportan nada; siendo que pudieron ser una cinemática.

Marvel’s Wolverine (PlayStation)

¿Vale la pena jugar Marvel’s Wolverine?

Marvel’s Wolverine es una aventura lineal sumamente disfrutable, caracterizada por un guion sólido y un Logan inolvidable.

No cabe duda que Insomniac hizo un buen trabajo con Marvel’s Wolverine; si bien no llega a lo espectacular del primer Spider-Man, es una buena obra del “Mejor en lo que hace”.

Sin embargo, no podemos ocultar que se siente demasiado rígido en sus intenciones de ser “cine”, abusando del estilo sin aportar nada realmente a la obra.

Desde el lanzamiento de The Last of Us, PlayStation está empeñada en que todos sus juegos sean así, cosa que ya se está desgastando en este momento, y aquí se comienzan a ver las primeras consecuencias.