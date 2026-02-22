Se reveló que Frankie Muniz estará en La Mole 2026 en Ciudad de México. Aquí fechas y cómo comprar boletos para ver al actor de Malcolm.

La Mole Convention celebrará su 30 aniversario con Frankie Muniz como invitado de honor.

Fechas para conocer a Frankie Muniz en La Mole 2026 CDMX

La Mole 2026 CDMX confirmó en redes sociales que tendrá la participación de Frankie Muniz con sesiones de fotos y firma de autógrafos a fans.

El actor de Malcolm, el de en medio estará en La Mole 2026 CDMX en estas fechas:

sábado 14 de marzo (horario de la convención: de 10 de la mañana a 8 de la noche)

domingo 15 de marzo (horario de la convención: de 10 de la mañana a 8 de la noche)

Frankie Muniz (@frankiemuniz4 / Instagram)

Cabe señalar que La Mole Convention en la Ciudad de México se llevará a cabo del 13 al 15 de marzo en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones World Trade Center (WTC), cuya dirección es:

Filadelfia s/n, Nápoles, Benito Juárez, 03810, Ciudad de México.

¿Cómo comprar boletos para conocer a Frankie Muniz en La Mole 2026 CDMX?

Los boletos para conocer a Frankie Muniz en La Mole 2026 CDMX serán por medio de Boletia.

Actualmente, ya se encuentra activa la preventa para conocer al actor de Malcolm, solo debes visitar:

https://preventa-fm.boletia.com./

Los precios (sin cargos incluidos) para conocer a Frankie Muniz en La Mole 2026 CDMX son los siguientes:

Autógrafo con una sola firma en artículo original: 1 mil 400 pesos

Selfie con tu propio equipo cámara/celular: 1 mil 200 pesos

Foto profesional digital (tú y un acompañante): 1 mil 400 pesos

Toma en cuenta que “el costo de la firma y/o autógrafo no incluye la entrada a La Mole”.

Además del pase para conocer a Frankie Muniz tendrás que presentar tu boleto de La Mole 2026 CDMX, cuyo costo es de 700 pesos por día en preventa.

Durante el día del evento, el costo del boleto a La Mole 2026 se modificaría.