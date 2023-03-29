Un video ha revelado la verdadera razón por la que los hijos de Shakira se aburrieron con su papá, Gerard Piqué (36 años de edad), en la final de la Kings League.

Esa razón tiene nombre y apellido... y, clara-mente a Shakira, de 46 años de edad, no le debe haber gustado conocerla.

Mucho menos después de ver que en el evento, Gerard Piqué no sólo decidió ignorar la incomodidad de sus hijos.

También, Gerard Piqué habría regañado a los menores y los habría obligado a convivir con alguien que no les cae nada bien.

Shakira y sus hijos Sasha y Milán. (@shakira)

Clara Chía, la supuesta razón de que los hijos de Shakira la pasaran mal con Piqué

En un video viral de TikTok se puede ver a los hijos de Shakira, Milán, de 10 años, y Sasha, de 8, sentados con cara de hartazgo en unas sillas ubicadas a ras de cancha.

Delante de ellos aparece Gerard Piqué, quien lució eufórico en el evento, presuntamente acompañado de su nueva novia, Clara Chía Martí, de 22 años de edad.

En redes sociales se especula que la presencia de la joven habría causado molestia en los hijos de Shakira.

Tal sería así, que en ningún momento los niños le habrían hablado a la novia de su padre e incluso habrían evitado mirarla .

Esto, mientras Gerard Piqué ponía más atención al partido de futbol y a su novia, que a sus hijos.

Internautas se lanzan contra Piqué por regañar a sus hijos y obligarlos a convivir con Clara Chía

En redes sociales se compartió otro video de la final de la Kings League, donde se muestra a Gerard Piqué presuntamente regañando a su hijo mayor , Milán.

La reprimenda de Gerard Piqué a Milán parece ser tan airada que varias veces manotea, mientras su hijo le replica en un par de ocasiones, para luego intentar ignorarlo.

@3gerardpique is clearly mad at Milan. Shouting at the poor child in public. I don’t know the context though but I am never comfortable with a Dad shouting at the kids. pic.twitter.com/DDPPgaTGKV — 💎Hindi Silencio💎 (@hindisilencio) March 27, 2023

Los videos han reavivado los cuestionamientos hacia Gerard Piqué, quien al hablar sobre la tiradera de Shakira, dijo que sólo se enfoca en el bienestar de sus hijos.

Aunque hay quienes defienden la nueva relación de Gerard Piqué, la gran mayoría han reprobado que obligue a sus hijos a convivir con Clara Chía Martí .

Otros también consideran que Gerard Piqué no sabe cómo tratar a sus hijos, pues si el regaño a Milán fue por una causa justificada, dicen, debió reprenderlo en privado.