Luego de que Ibai Llanos de 27 años de edad se coronara como ganador a Mejor Streamer del Año en los Premios Esland 2023 de Twitch, ahora en redes ha prometido no presentarse en 2024 pero, ¿por qué?

Los Premios Esland 2023 han dado de qué hablar luego de llevarse a cabo el pasado domingo 29 de enero en el Auditorio Nacional de CDMX, en donde Ibai Llanos ganó dos premios:

Sin embargo, no a todos agradó que por segundo año consecutivo, Ibai Llanos haya sido coronado como el Mejor Streamer del Año en los Premios Esland 2023.

Y es que entre los nominados estaban ElMariana de 24 años y AuronPlay de 34 años, por lo que Ibai Llanos “prometió” a todos no asistir a los Premios Esland 2024.

“Entiendo perfectamente que algunos hubierais preferido a Auron, Juanito o Mariana. Ganase quien ganase para mi estaba bien. Pero no os enfadéis. Si yo solo hago mis movidas y la gente me vota, no puedo hacer nada. El año que viene no me presento jajaja”

Ibai Llanos