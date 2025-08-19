Hoy 19 de agosto se llevó a cabo el nuevo Nintendo Direct Kirby Air Riders, que como su nombre lo dice, detalló a profundidad el nuevo videojuego de Nintendo Switch 2.

Por lo que te decimos todo lo que se reveló en el Nintendo Direct Kirby Air Riders sobre este nuevo juego para la Nintendo Switch 2.

Esto es todo lo que se dijo en la Nintendo Direct Kirby Air Riders

En punto de las 7:00 am hora de México, dio inicio el Nintendo Direct Kirby Air Riders a través de su canal oficial de YouTube, y esto es todo lo que fue anunciado:

¿Cuándo sale Kirby Air Riders? Se reveló en el Nintendo Direct

El nuevo Kirby Air Riders podrá ser jugado por hasta 16 jugadores a la vez

Kirby Air Riders tendrá un segundo botón en la Nintendo Switch

Kirby no será el único personaje con habilidades de copia

Kirby Air Riders tuvo al mismo equipo de Super Smash Bros.

Mahiro Sakurai presenta a más jinetes en el Nintendo Direct Kirby Air Riders

¿Cuándo sale Kirby Air Riders? Se reveló en el Nintendo Direct

El Nintendo Direct Kirby Air Riders reveló no solo detalles y las novedades que trae consigo este nuevo videojuego para la Nintendo Switch, sino lo que muchos esperaban: la fecha de lanzamiento.

De acuerdo con el Nintendo Direct, la fecha de lanzamiento de Kirby Air Riders será el próximo 20 de noviembre del 2025.

Por lo que habrá que estar listos ante cualquier otro anuncio relacionado con el Kirby Air Riders, el cual llegará en unos meses más.

El nuevo Kirby Air Riders podrá ser jugado por hasta 16 jugadores a la vez

Kirby Air Riders es el nuevo videojuego que fue anunciado este 19 de agosto y que, al igual que otros juegos de Nintendo Switch y Nintendo Switch 2, este también cuenta con multijugador.

De acuerdo a lo dicho en el Nintendo Direct, Kirby Air Riders podrá ser jugado por hasta 16 jugadores a la vez en el modo abierto City Trial.

Originalmente, el Kirby Air Riders únicamente permitía ser jugado por 4 personas pero ahora hasta se podrá compartir el mapa de Sky, uno que es más grande que el anterior.

También el modo City Trial de Kirby Air Riders, permite hasta 8 jugadores en conexión inalámbrica local.

Kirby Air Riders (Nintendo)

Kirby Air Riders tendrá un segundo botón en la Nintendo Switch

El Nintendo Direct con Mahiro Sakurai, revela que Kirby Air Riders ahora tendrá dos botones, pues en su versión anterior solo poseía uno.

Ahora, esta versión remake de Kirby Air Riders para Nintendo Switch, tendrá un botón B que permitirá aumentar la potencia.

El botón Y permitirá activar las habilidades del jinete elegido, cambiar de máquina, activar movimientos únicos para cada jinete y más.

Dos botones en el Kirby Air Riders (Nintendo)

Dos botones en el Kirby Air Riders (Nintendo)

Kirby no será el único personaje con habilidades de copia

Otra de las características que tendrá este nuevo videojuego de Nintendo Switch 2, es que Kirby no será el único jinete con habilidades de copia.

Es decir que Kirby Air Riders, de acuerdo con Sakurai y el resto del equipo, los otros jinetes podrán tener la opción de copiar habilidades al considerar que de dejarlo silo en Kirby, era injusto para los otros jinetes.

Es decir que desde Meta Knight hasta King Dedede, podrán copiar los poderes de su enemigo e incluso cambiar su apariencia en Kirby Air Riders.

Es un juego de Kirby, por supuesto que puedes copiar habilidades!



Y no solo lo podrá hacer Kirby, los otros personajes podrán "capturar" el poder también en Kirby Air Riders#NintendoDirect pic.twitter.com/i22LgHKimA — Pato González 🦆 (@patog7) August 19, 2025

Kirby Air Riders tuvo al mismo equipo de Super Smash Bros.

Una de las cosas reveladas en este Nintendo Direct, es que para este remake de Kirby Air Riders es que se juntó el equipo de Super Smash Bros.

Es decir que Sora Ltd. como Bandai Namco, el mismo equipo detrás de Super Smash Bros. para Wii U y Nintendo 3DS, y de de Super Smash Bros. Ultimate, fueron los encargados de colaborar paraKirby Air Riders.

Desarrolladores de Kirby Air Riders (Nintendo)

Mahiro Sakurai presenta a más jinetes en el Nintendo Direct Kirby Air Riders

Mahiro Sakurai ha sido el encargado de presentar el Nintendo Direct Kirby Air Riders, en donde una de las primeras sorpresas para este videojuego de Nintendo Switch es que, Kirby no es el único jinete.

Entre los nuevos jinetes disponibles en Kirby Air Rider, un remake del clásico de Nintendo GameCube en 2003, están:

Kirby

Meta Knight

King Dedede

Chef Kawasaki

Bandana Waddle Dee

Cabe mencionar que en el juego del 2003, solo se permitía elegir entre diferentes versiones de Kirby, pero la inclusión de nuevos jinetes hace de Kirby Air Riders más disfrutable en el Nintendo Switch 2.

Se espera que haya muchos más jinetes a elegir en el Kirby Air Riders cuando este salga a la luz en la Nintendo Switch 2.