Los fans se alegrarán al saber que tendremos 5 sets nuevos de LEGO Pokémon en este 2026, algunos con precios relativamente accesibles.

Estos 5 sets de LEGO Pokémon incluirán figuras de conocidos personajes del videojuego, así como una Pokébola gigante que trae consigo toda una escena clásica de la franquicia.

LEGO Pokémon Munchlax (LEGO)

Precio de los 5 sets nuevos de LEGO Pokémon

Estos serán los 5 nuevos sets de LEGO Pokémon, con el precio que tendrán en México al momento de su lanzamiento.

LEGO Pokémon Munchlax - 1699 pesos

LEGO Pokémon Minifigura Gigante Rojo - 1999 pesos

LEGO Pokémon Arcanine - 2399 pesos

LEGO Pokémon Rayquaza - 2999 pesos

LEGO Pokémon Momentos Icónicos Pokébola - 6999 pesos

Como puedes ver, fuera de la Pokébola, el resto de los nuevos sets de LEGO Pokémon corresponderán a figuras de personajes del videojuego.

Algo interesante es que el precio de los sets se da porque todos están pensados para mayores de edad, por la cantidad de piezas y lo complejo de su armado en general.

Resulta curiosa la elección de personajes de estos sets, pues ya se están yendo por Pokémones no tan conocidos, luego de que se explotara a Pikachu, Eevee y los iniciales originales.

LEGO Pokémon Arcanine (LEGO)

LEGO Pokémon Rayquaza (LEGO)

Lanzamiento de los 5 sets nuevos de LEGO Pokémon

Los nuevos sets de LEGO Pokémon tendrán fechas de lanzamiento diferentes a lo largo de los próximos 6 meses de 2026.

Estas son las fecha de lanzamiento de los 5 nuevos sets de LEGO Pokémon:

LEGO Pokémon Munchlax - 1 de agosto

LEGO Pokémon Arcanine - 1 de agosto

LEGO Pokémon Rayquaza - 1 de agosto

LEGO Pokémon Momentos Icónicos Pokébola - 1 de octubre

LEGO Pokémon Minifigura Gigante Rojo - 1 de octubre

Todos los sets están disponibles para su preventa desde el pasado 7 de julio en LEGO.com; cualquier fan puede apartar su set sin ningún problema.

Sin embargo, solo se pueden comprar tres piezas por cada uno de los sets de LEGO Pokémon.

Si no quieres hacer la preventa, los puedes conseguir en su fecha de lanzamiento correspondiente en la misma tienda online, tiendas físicas de LEGO y distribuidores autorizados.

LEGO Pokémon Momentos Icónicos Pokébola (LEGO)