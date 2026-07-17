Con motivo del cumpleaños en la serie animada de Nickelodeon, se presentó el LEGO de Bob Esponja para adultos, siendo el primer set de su tipo de la franquicia.

El LEGO de Bob Esponja para adultos consta de 1794 piezas, e incluye los lugares más reconocibles de Fondo de Bikini, como la casa de piña, el hogar de Calamardo y la famosa roca de Patricio Estrella.

LEGO de Bob Esponja para adultos (LEGO)

Precio del LEGO de Bob Esponja para adultos

El set LEGO de Bob Esponja para adultos tendrá un precio en México de $5,499, siendo uno de los más caros disponibles en este momento.

Esto se debe a que el LEGO de Bob Esponja para adultos, como su nombre lo indica, está pensado para mayores de 18 años, pues cuenta con piezas pequeñas y de difícil armado.

Pues podrás armar la casa de Bob Esponja con una sala de estar y un dormitorio completamente amueblado, además de contar con mini figuras de los personajes.

Contará con mini sets del auto-lancha, el campo de medusas y el puesto de burbujas de Bob Esponja, siendo referencias a varios capítulos icónicos de la serie.

Lo que muestra que es uno de los set más completos referentes a una franquicia, pues consta de varias elementos que se pueden construir por parte de los fans.

LEGO Bob Esponja (LEGO)

Fecha de lanzamiento del set LEGO de Bob Esponja para adultos

El set LEGO de Bob Esponja para adultos está disponible para preventa desde el 14 de julio de 2026, a través de la página web, limitado a 3 piezas por persona.

Afortunadamente para los fans, cualquier persona puede apartar el set LEGO de Bob Esponja para adultos, no es necesario ser parte del programa Insiders.

Ahora que si no te interesa hacer la preventa, lo podrás comprar a partir del 1 de septiembre de 2026 en la misma tienda en línea o en los locales de LEGO físicos.

En esta última opción dependerá de las existencias que tengan en el establecimiento que visites, pues en algunos podrían acabarse la unidades.