Si eres fan de Las Guerreras K-pop, te alegrará saber que ya puedes tener tu baraja de UNO tematizada con los personajes de la película de Netflix.

Lo mejor de todo es que el UNO de Las Guerreras K-pop ya puede conseguirse en México, aquí te daremos toda la información al respecto.

UNO Las Guerreras K-Pop (Mattel)

Precio del UNO de Las Guerreras K-pop

Aunque es una edición especial, el precio del UNO de Las Guerreras K-pop es el regular de cualquier otra baraja del juego, estando en 145 pesos.

Lo que hace que el juego de mesa sea bastante accesible para fans y familias en general que quieran divertirse con esta popular baraja.

Hay que señalar que esta versión, además de estar tematizada con imágenes de los personajes de la película, cuenta con una regla especial que lo hace más interesante.

Pues integra la carta “Wild Golden Honmoon” con la que todos los jugadores deberán de unirse para sellar a un demonio, para después seguir con el juego tradicional.

Esto integra directamente los elementos de la película sin perder la esencia del tradicional juego de mesa, así como la dinámica del mismo.

UNO Las Guerreras K-Pop (Mattel)

¿Dónde conseguir en México el UNO de Las Guerreras K-pop?

El UNO de Las Guerreras K-pop ya se puede conseguir en México de manera muy sencilla, pues está disponible en distribuidores autorizados de Mattel en todo el país.

Es decir, puedes encontrarlo en tiendas departamentales, de autoservicio, así como en tiendas digitales en México.

En todos los casos, el precio se mantendrá en los 145 pesos en su mayoría, aunque puede haber variaciones entre un establecimiento y otro; por ejemplo, si hay cargos de envío.

No te preocupes, como con todos los juegos de mesa, existe una buena cantidad de unidades de esta versión de UNO, por lo que es poco probable que no lo encuentres en algún lugar.