Hideo Kojima es conocido por mostrar interés en cine de todo el mundo, haciendo comentarios de las películas que ve en Twitter; sin embargo, su más reciente publicación provocó un gran debate.

Resulta que Hideo Kojima habló del estreno de ‘Nuevo Orden’ en Japón, mostrándose bastante emocionado por la llegada de la película, así como por la premisa de la misma.

Hideo Kojima alabó el uso de los colores verde y rojo en los pósters de ‘Nuevo Orden’, así como el concepto de una sociedad dispar que se desmorona, lo cual le parece igual a una película de terror.

Hideo Kojima Nuevo Orden (@HIDEO_KOJIMA_EN)

Hideo Kojima Nuevo Orden (@HIDEO_KOJIMA_EN)

“Nuevo Orden” dirigida por Michel Franco. El día de una fiesta de bodas, una novia con un traje rojo es invadida por una multitud verde, y la ola verde tiñe el mundo de rojo y sangriento. El verde y el rojo de la bandera mexicana se usan de manera llamativa. El colapso del orden en una sociedad dispar es mucho más aterrador que las pandemias o los zombis. Esta puede ser la película más aterradora del año. Hideo Kojima

No obstante, su mención a ‘Nuevo Orden’ desató un debate entre sus seguidores mexicanos, pues ‘Nuevo Orden’ es una película bastante divisiva que ha sido acusada de clasista y prejuiciosa.

Seguidores de Hideo Kojima le mencionaron los puntos en contra de ‘Nuevo Orden’, aclarando que es más una película que retrata el miedo de los ricos a los pobres, asumiendo a estos como el origen de sus males.

Muchas personas cuestionaron el gusto de Hideo Kojima, al no comprender lo equivocado que está al hablar positivamente y emocionarse por el estreno de ‘Nuevo Orden’.

Hideo Kojima Nuevo Orden (@Alonsolira2804)

Para extranjeros puede ser una película genial, pero aquí en México es solo una visión desde el clasismo y privilegio de la élite y su “miedo” a la gente pobre. @Alonsolira2804

Hideo Kojima Nuevo Orden (@TvDannyZ)

No te culpo porque no conoces la realidad sociopolítica de México; pero el film es un retrato del miedo clasista y racista de los blancos mexicanos, dirigida por un hombre que nunca ha dejado su burbuja de privilegio.

Fans defendieron a Hideo Kojima y ‘Nuevo Orden’

Sin embargo, las cosas no quedaron ahí, otra parte de los fans de Hideo Kojima defendieron al desarrollador, así como a la película de ‘Nuevo Orden’.

Esto luego de que muchos acusaran a Hideo Kojima de no comprender el contexto de México, como para alabar una obra tan polémica como ‘Nuevo Orden’.

Al respecto mencionaron que Hideo Kojima no tiene por qué saber del contexto mexicano, pues en ese caso ninguna persona en el mundo podría ver una película.

Hideo Kojima Nuevo Orden (@kikamx_)

Hideo Kojima Nuevo Orden (@laStrange)

Nadie puede realmente contextualizar todas las obras que experimenta; todo el mundo tiene un marco de referencia sesgado en ese aspecto.

Por ende, Hideo Kojima puede disfrutar de ‘Nuevo Orden’; ya será cuestión de él si mantiene su opinión de la película cuando la vea o la cambia a una contraria.

A señalar que Hideo Kojima no se sumó a la polémica por ‘Nuevo Orden’, dejando todos los comentarios sin respuesta y publicando más cosas tras hablar de la película.

Con información de Twitter.