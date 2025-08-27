Pokémon conquista a todos en TikTok con Pikachu, Oshawott y Ditto bailando nada más ni menos que una canción icónica de México.

Pues sin más Pikachu, Oshawott y Ditto bailan La Chona de Los Tucanes de Tijuana en TikTok.

Desde Japón y a través de la su cuenta oficial en la red social de TikTok es como Pokémon nos regala un momento icónico con Pikachu, Oshawott y Ditto bailando sorpresivamente La Chona de Los Tucanes de Tijuana, acá el video:

Por lo que los fans de Pokémon pueden disfrutar de un momento único con Pikachu, Oshawott y Ditto con este tema del regional mexicano.

Lo que deja ver que nuevamente la canción de La Chona trasciende las barreras, pues cada vez son más las personalidades y hasta idol asiáticos que se dejan conquistar por el tema de Los Tucanes de Tijuana.

Fans de Pokémon aplauden a Pikachu, Oshawott y Ditto tras bailar La Chona de Los Tucanes de Tijuana

Pues los fans de la franquicia Pokémon no han dejado de aplaudir esta i nteracción uniendo la cultura geek japonesa con la música del regional mexicano con La Chona de Los Tucanes de Tijuana.

“Pikachu, Oshawott y Ditto, hermanos ya son mexicano”, “No sabía que necesitaba esta combinación”, “ Absolutamente cine ”, son algunos de los comentarios que se pueden leer entre los fans de Pokemon.

Incluso fans de Japón han disfrutado de esta interacción en TikTok con Pikachu, Oshawott y Ditto bailando La Chona de Los Tucanes de Tijuana preguntando sobre este tema que les ha sido más que irresistible.