Pokémon Legends: Z-A representa uno de los saltos más audaces en la evolución de la franquicia, algo que muchos fans pedían desde hace tiempo.

Con Pokémon Legends: Z-A, Game Freak propone una experiencia más madura, urbana y centrada en la narrativa, pero que se ve algo empañada por varios detalles que no se pueden pasar por alto.

Todo te lo contamos en nuestra reseña de 5 puntos:

Pokémon Legends: Z-A nos da una de las mejores historias de la franquicia El combate de Pokémon Legends: Z-A es una bocanada de aire fresco La exploración es muy buena en Pokémon Legends: Z-A Pokémon Legends: Z-A por fin nos da un mundo vivo en 3D Pokémon Legends: Z-A falla en el aspecto técnico una vez más

Pokémon Legends: Z-A nos da una de las mejores historias de la franquicia

Lo primero a señalar es que Pokémon Legends: Z-A nos da una de las mejores historias de la franquicia, siguiendo la línea de los juegos en los que se inspira, nos referimos a la generación de “XYZ”.

La historia se desarrolla en una Ciudad Luminalia transformada por el paso del tiempo. Lejos de la vibrante metrópolis que conocimos hace tiempo, ahora es un centro de reorganización social y tecnológica.

La trama gira entorno a un joven entrenador, el cual llega a la ciudad donde participará en un nuevo torneo, donde el ganador será el primero que alcance un “Rango A” en la clasificación.

Aunque parece una historia tradicional de la saga, la narrativa se apoya en personajes con motivaciones complejas , y aunque no abandona del todo el tono juvenil, introduce dilemas éticos y sociales que enriquecen la experiencia.

Hay referencias a la historia de Kalos, a la guerra mencionada en X/Y, y al misterioso AZ, lo que añade capas de profundidad para los fans veteranos.

Pokémon Legends: Z-A (The Pokémon Company)

El combate de Pokémon Legends: Z-A es una bocanada de aire fresco

Tratando de alejarse de la saga principal, el combate de Pokémon Legends: Z-A es una bocanada de aire fresco, al ser en tiempo real, algo pocas veces visto en la franquicia.

El jugador controla directamente al Pokémon y debe esquivar, atacar y usar habilidades con precisión. Esta mecánica recuerda a juegos de acción y se implementa con bastante solidez.

Las Megaevoluciones regresan como mecánica central, ahora con un sistema de energía que limita su uso estratégico. Siendo un recurso final, más que una primera opción de ataque.

En general, los combates están diseñados como verdaderos desafíos, con patrones de ataque y fases que exigen habilidad y planificación.

Obviamente, puedes capturar a los personajes de manera similar a los otros juegos y así tener a tu Pokémon favorito en batalla; o bien, quedarte con tu inicial durante toda la aventura.

Pokémon Legends: Z-A (The Pokémon Company)

La exploración es muy buena en Pokémon Legends: Z-A

Aunque el juego solo tiene como escenario la ciudad, te podemos decir que la exploración es muy buena en Pokémon Legends: Z-A, utilizando perfectamente el entorno.

Cada distrito de Luminalia tiene su propia identidad, desde zonas residenciales hasta áreas industriales, pasando por laboratorios y mercados clandestinos.

El jugador puede escalar edificios, usar gadgets para acceder a zonas restringidas y descubrir historias ocultas en cada rincón.

Hay misiones secundarias que exploran temas como la inteligencia artificial, la relación humano-Pokémon y el impacto de la tecnología en la crianza Pokémon. Lo cual hace que la aventura se sienta completa más allá de la trama principal.

Pokémon Legends: Z-A (The Pokémon Company)

Pokémon Legends: Z-A por fin nos da un mundo vivo en 3D

Si hay algo que muchos han criticado de los juegos recientes de la franquicia es que se sienten vacíos, bueno Pokémon Legends: Z-A por fin nos da un mundo vivo en 3D, por lo menos uno con más elementos a tomar en cuenta.

Los Pokémon salvajes tienen comportamientos más complejos, algunos huyen, otros atacan en grupo, y otros se esconden o usan el entorno para emboscar.

Esto hace que la captura sea más desafiante y estratégica; dando la sensación de que de verdad están en una cacería de estas simpáticas criaturas, haciendo que te sumerjas más en la obra.

Además, el sistema de vínculos emocionales con los Pokémon ha sido expandido, permitiendo que las criaturas reaccionen a las decisiones del jugador y evolucionen en función de su trato.

Pokémon Legends: Z-A (The Pokémon Company)

Pokémon Legends: Z-A falla en el aspecto técnico una vez más

Lamentablemente no todo es perfecto en el juego, Pokémon Legends: Z-A falla en el aspecto técnico una vez más, como ya es algo recurrente en todas las entregas recientes.

El juego sufre de caídas de rendimiento en zonas con muchos NPCs o efectos visuales, y algunos bugs pueden afectar la experiencia.

Además de que los entornos no lucen tan acabados como se esperaría de un título importante de esta franquicia, siendo más decorados que elementos con los que de verdad puedes interactuar.

Esto es una pena, pues la obra gráficamente es un avance respecto a sus predecesores. Al contar con iluminación dinámica y los efectos envolventes. Así como una mejora en los modelos de personajes con las animaciones fluidas y expresivas.

Pokémon Legends: Z-A (The Pokémon Company)

¿Vale la pena Pokémon Legends: Z-A?

Pokémon Legends: Z-A es una entrega valiente que se atreve a romper con la fórmula tradicional, tratando de refrescar un poco la franquicia.

Su enfoque narrativo, su sistema de combate en tiempo real y su ambientación urbana convierten a Pokémon Legends: Z-A en una experiencia única dentro de la franquicia.

Sin embargo, no podemos pasar por alto todos los fallos técnicos y la “pereza” ya conocida del estudio al momento de crear mundos que son meras escenografías sin alma.

Claro que si no tienes problema con esto y buscas un Pokémon con una historia más elaborada y un gameplay diferente; bien le puedes dar una oportunidad.