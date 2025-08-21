Pokémon lanzó un corto de terror en YouTube presentando a Mega Victreebel, la mega evolución que estará disponible en Leyendas Pokémon: Z-A.

A través de YouTube, Pokémon reveló un corto de terror en donde revela la nueva mega evolución que estará disponible en Leyendas Pokémon: Z-A: Mega Victreebel.

Así es el corto de terror de Pokémon para presentar a Mega Victreebel

Aunque en Pokémon existen pokémones fantasma que incluso pueden dar un poco de miedo, en esta ocasión el cortometraje de terror en YouTube relata las cosas extrañas que han estado sucediendo sin explicación aparente.

Pues muestra a dos entrenadores que van a investigar a una aparente casa abandonada, en donde se encuentran a varios Pokémon misteriosos pero, finalmente se revela que se trata de Mega Victreebel.

Este corto de terror en YouTube de Pokémon se realizó para presentar la mega evolución de Victribeel, la cual estará disponible en el videojuego de Leyendas Pokémon: Z-A.

De acuerdo con la descripción, Mega Victreebel es capaz de hinchar su cuerpo y generar un ácido potente que puede derretir el pavimento y el acero, pero que deja un aroma dulce a su paso que provoca mareos.

El cuerpo de Mega Victreebel es más intimidante pues no solo es más grande e hinchado, sino que sus movimientos consisten en saltar de un lado a otro con el ácido almacenado en su cuerpo.

Mega Victreebel estará disponible en Leyendas Pokémon: Z-A (The Pokémon Company)

Mega Victreebel estará disponible el Leyendas Pokémon: Z-A este 2025

Pero ¿cuándo estará disponible Mega Victreebel para poder jugar con ella en el popular videojuego de la franquicia?

De acuerdo al corto de terror y al comunicado oficial, Mega Victreebel estará disponible para jugarse en Leyendas Pokémon: Z-A para el próximo 16 de octubre del 2025.

Es decir que aún habrá que esperar un par de meses para poder explotar todo el potencial que trae consigo Mega Victreebel, la nueva mega evolución de Leyendas Pokémon: Z-A.