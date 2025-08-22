Unas cartas de Jesús al estilo Pokémon para bendecir los alimentos son los nuevos coleccionables de los religiosos.

Y aquí te decimos dónde y cuál es el precio para conseguir las cartas de Jesús coleccionables.

¿Cuál es el precio de las cartas de Jesús al estilo Pokémon?

Las ‘Jesus Blessings’ son unas cartas de Jesús al estilo Pokémon, las cuales contendrían hechizos para bendecir los alimentos.

Estos coleccionables religiosos se venden en la tienda en línea: astrovivo.store con un precio de:

1 paquete (5 cartas): 80 pesos mexicanos

Cartas de Jesús (captura de pantalla)

Y aunque hay internautas quienes consideran las cartas de Jesús son una broma o falsas, la c olección completa incluye 40 holográficas y especiale s con características como:

Nombres

Niveles de Fe

Serialización

De acuerdo con la descripción de las cartas, sus descripciones son “hechizos ancestrales que fusionan la sabiduría mística con principios cuánticos, diseñados para transformar y bendecir tus alimentos”.

Sin embargo, en redes sociales, las cartas han sido tomadas como una burla hacia la religión, ya que pueden prestarse para juegos de mesa similares a los de Pokemón o Yu-Gi-Oh!.

“Mi abuelita haciendo un unboxing”, “pongo a diosito en modo defensa”, “todos fueron godpack”, “El yu gi oh de los padrecitos” y “épicas” fueron algunos de los comentarios sobre las cartas coleccionables de Jesús.

Las cartas de Jesús al estilo Pokémon causan polémica

A pesar de que las cartas de Jesús al estilo Pokémon siguen levantando dudas entre los internautas, hay quienes aseguran que son funcionales.

Pues, además de ser una forma práctica de hacer más llamativa la religión para los menores, estos coleccionables estarían bien elaborados.

Sin embargo, también hay quienes consideran que esta clase de coleccionables religiosos solo serían una manera de ofender a los creyentes.

A lo que cabe señalar, las cartas de Jesús no están afiliadas a ninguna organización o institución religiosa y en su descripción se menciona que se crearon con inspiración “en las antiguas tradiciones sumerias”.



