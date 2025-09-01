¿Cuándo y dónde ver en vivo el evento de Pokémon y Consejo Mexicano de Lucha Libre (CMLL)? Te damos todos los detalles como:
- Fecha del evento en vivo de Pokémon y CMLL
- Horario del evento en vivo de Pokémon y CMLL
- Canal en YouTube para ver el evento en vivo de Pokémon y CMLL
¿Cuándo y a qué hora es el evento en vivo de Pokémon y CMLL en YouTube?
Para celebrar la llegada de la mega evolución de Hawlucha en Leyendas Pokémon: Z-A se reveló una inesperada colaboración entre Pokémon y CMLL.
Esta colaboración de Pokémon y CMLL tendrá un evento en vivo el próximo 25 de septiembre en punto de las 6:00 pm hora de CDMX.
Este evento de Pokémon y CMLL se llevará a cabo en la Arena México para conmemorar la mega evolución de Hawlucha en Leyendas Pokémon: Z-A.
Se sabe que este evento en vivo de Pokémon y CMLL, contará con presentaciones de los mejores luchadores del país, y cuyas entradas ya están disponibles a través de Ticketmaster.
¿Dónde se podrá ver el evento en vivo de Pokémon y CMLL en YouTube?
Como se reveló, el próximo 25 de septiembre se llevará a cabo un evento en colaboración de Pokémon y CMLL.
En donde para celebrar la llegada de la mega evolución de Hawlucha en Leyendas Pokémon: Z-A, habrá un evento conmemorativo con los mejores luchadores del país en la Arena México.
Pero si no puedes asistir o se complica, este evento se transmitirá en vivo a través del canal oficial de CMLL en YouTube, para que también fans de otros países y lugares puedan disfrutarlo sin restricciones.