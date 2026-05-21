“La Bola Negra”, película española, recibió un ovación récord de 20 minutos en Cannes 2026.

Este jueves 21 de mayo, la película protagonista de la edición 79 del Festival de Cine de Cannes, ha sido “La Bola Negra” de los directores conocidos como Los Javis:

Javier Ambrossi, de 41 años

Javier Calvo, de 35 años

La ovación récord de 20 minutos que recibió “La Bola Negra” en Cannes 2026

“La Bola Negra” se presentó en Competencia de Cannes 2026 para luchar por la Palma de Oro.

El filme español tuvo un efecto positivo en la crítica que le dio una ovación de 20 minutos.

Veinte minutos de ovación (según Deadline) dan para mucho.



Aquí, algunos momentos de lágrimas y felicidad durante los aplausos que recibió el equipo de LA BOLA NEGRA en #Cannes2026: pic.twitter.com/pFxrYYYrko — Marta (@3martamp) May 21, 2026

Con ello, “La Bola Negra” se convierte la película con los aplausos más largos en la edición 2026 de Cannes.

Así como una de las tres más reconocidas en toda la historia del festival, tan solo por debajo de:

El Laberinto del Fauno: 22 minutos

Fahrenheit 9/11: 20 minutos

Durante los aplausos a “La Bola Negra”, los directores se mostraron conmovidos junto a Penélope Cruz y Carlos González, protagonistas de la película.

Inspirada en la obra homónima inacabada de Federico García Lorca, “La Bola Negra” nos cuenta las vidas interconectadas de tres hombres homosexuales en épocas distintas:

Carlos en 1932

Esteban en 1935

Alberto en 2017

Sus existencias están ligadas por la sexualidad, el deseo, el dolor y la herencia.

“La Bola Negra” recibe ovación récord de 20 minutos en Cannes 2026 (Especial)

El director Javier Calvo destacó en Cannes 2026 que La Bola Negra es una “película queer, grande y ambiciosa”.

Por su parte, Javier Ambrossi habló de la lucha de los derechos LGBT y recordó el crimen que se cometió contra el poeta Federico García Lorca.

“Hace 90 años Federico García Lorca fue asesinado por el fascismo porque era gay. A todos los que piensan que vamos a retroceder en nuestra lucha por los derechos LGTBIQ+, tengo malas noticias, porque estamos aquí esta noche con este increíble reparto y equipo.” Javier Ambrossi

La película “La Bola Negra” llega a cines comerciales de España el 2 de octubre 2026 ; en México aún no hay fecha de estreno confirmada.