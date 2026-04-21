Te contamos quién es Víctor Mayorga, el director jalisciense de la película mexicana, La marca del jaguar.

La marca del jaguar, proyecto de Víctor Mayorga que tardó 20 años en desarrollarse, será parte del Festival de Cine de Cannes 2026.

¿Quién es Víctor Mayorga?

Víctor Mayorga es un director y editor jalisciense. Su carrera ha cobrado notoriedad por la película La Marca del Jaguar: El Despertar del Fuego.

Víctor Mayorga, director jalisciense (Víctor Mayorga / Facebook)

¿Cuántos años tiene Víctor Mayorga?

Se desconoce la edad de Víctor Mayorga.

¿Quién es la esposa de Víctor Mayorga?

Pese a ser una figura pública, se desconoce si Víctor Mayorga está casado.

Víctor Mayorga, director jalisciense (Víctor Mayorga / Facebook)

¿Qué signo zodiacal es Víctor Mayorga?

Al desconocerse la fecha de nacimiento, no puedo establecerse a qué signo zodiacal pertenece Víctor Mayorga.

¿Cuántos hijos tiene Víctor Mayorga?

No hay información sobre si Víctor Mayorga tiene hijos.

Víctor Mayorga, director jalisciense (Víctor Mayorga / Facebook)

¿Qué estudió Víctor Mayorga?

Se sabe que Víctor Mayorga estudió la la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Cinematografía en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente.

Víctor Mayorga logró un diploma en la Incubadora de Empresas de la Universidad Panamericana.

Además, se certificó como Productor con experiencia en el Centro Universitario de Capacitación Cinematográfica, afiliado a la UNAM.

Igualmente, se certificó en el Taller de Presupuesto Cinematográfico de Tita Lombardo.

Víctor Mayorga, director jalisciense (Víctor Mayorga / Facebook)

¿En qué ha trabajado Víctor Mayorga?

Víctor Mayorga ha trabajado como director de estas producciones:

Por una cuerda de vida (2016)

Blue Demon: El origen de la leyenda (2015)

Amigos por siempre (2011)

En su rol de productor, Mayorga ha participado en:

#No soy yo (2021)

Nextli (2013)

El que vendrá (2011)

Durante un taller privado con el director japonés nominado al Oscar Sunao Katabuchi en el Festival Internacional de Cine de Aguascalientes, Víctor Mayorga fue elegido como uno de los mejores directores emergentes.

Además, el Instituto Mexicano de Cinematografía lo selección para representar a México en mercados cinematográficos como:

Mercado de Coproducción del Festival Internacional de Cine de Berlín, en Alemania

MIPCOM, en Cannes

También, Víctor Mayorga fue seleccionado en Ventana Sur (Animation Pitch) en Argentina y París.

Adicionalmente, participó en el Festival Internacional de Animación de Annecy en Francia, en la categoría “Meet the Producers-Gap Financing”.

Víctor Mayorga, director jalisciense (Víctor Mayorga / Facebook)

La marca del jaguar, película de Víctor Mayorga, llega a Cannes 2026

La película La marca del jaguar será parte de la edición 79 del Festival de Cine de Cannes, en la sección “Marché du Film” que se lleva a cabo del 12 al 23 de mayo 2026.

El objetivo La marca del jaguar en Cannes 2026 es intentar llegar a otros festivales y encontrar estrategias de distribución.

Animada en 2D, La marca del jaguar sigue la la historia de un joven guerrero que viaja al inframundo para salvar a la humanidad de las fuerzas de la oscuridad y limpiar su nombre, luego de ser acusado de robar un valioso artefacto.

La marca del jaguar, película mexicana (Especial)

Para fundamentar el guion de La marca del jaguar: El despertar del fuego, se usaron textos del arqueólogo Dr. Eduardo Matos Moctezuma y el historiador Felipe Solís.

La realización de La marca del jaguar fue posible gracias a la coproducción internacional entre México, Brasil y Francia.

En la producción participó Sunao Katabuchi, director japonés que ha colaborado con Hayao Miyazaki, que asesoró algunas partes narrativas.

Adrián Maruri, diseñador sonoro de Pixar en películas como Coco, y el productor de efectos visuales, Chadi Abo, estuvieron involucrados en el proyecto.